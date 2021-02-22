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威力彩上看6.5億！4大星座今天中獎運旺 開財運方位在這
連25摃的威力彩頭獎今晚獎金上衝6.5億元，是金牛年截至目前的最高頭獎金額，不少人決定到彩券行試試手氣，希望能中大獎，命理專家小孟老師也以以2月22日星盤來看，列出4個今天中獎運最旺的星座、開財運方位、開運時辰，小孟老師也特別叮嚀「需有福報之人才會中大獎」。(星座說法請參考即可，勿過度迷信。)
Top4：水瓶座
金星落入水瓶座，顯示水瓶座好運不斷，金星也代表美麗與愛情，若可以在下注前觀想喜愛的人再下注，愛的能量能包圍你，讓你奪得頭彩。
Top3：金牛座
金牛座，天王星今日落在金牛座，顯示你今日充滿喜氣，若可以吃紅色食物如：西瓜.火龍果.蕃茄，吃完後再去下注，紅色喜氣的能量能守護你，讓你成為下一位幸運兒。
Top2：獅子座
獅子座今日靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議您只要放鬆心情多聽心靈音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。
Top1：天秤座
天秤座偏財宮金星與水星加速進入，今日磁場很好，財運能夠獲得提升，祖先護祐能力很強，建議您在下注前多拜租先或者對著天空遙拜祖先，就能被祖先守護提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。
今日開運生肖:
龍.蛇.鼠.兔
今日開財運方位：
西方
建議往住家或辦公室西方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。
開運時辰：
早上9：00-11：00
下午3：00-5：00分
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