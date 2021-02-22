威力彩上看6.5億！4大星座今天中獎運旺 開財運方位在這

連25摃的威力彩頭獎今晚獎金上衝6.5億元，是金牛年截至目前的最高頭獎金額，不少人決定到彩券行試試手氣，希望能中大獎，命理專家小孟老師也以以2月22日星盤來看，列出4個今天中獎運最旺的星座、開財運方位、開運時辰，小孟老師也特別叮嚀「需有福報之人才會中大獎」。(星座說法請參考即可，勿過度迷信。)

Top4：水瓶座

金星落入水瓶座，顯示水瓶座好運不斷，金星也代表美麗與愛情，若可以在下注前觀想喜愛的人再下注，愛的能量能包圍你，讓你奪得頭彩。

Top3：金牛座

金牛座，天王星今日落在金牛座，顯示你今日充滿喜氣，若可以吃紅色食物如：西瓜.火龍果.蕃茄，吃完後再去下注，紅色喜氣的能量能守護你，讓你成為下一位幸運兒。

Top2：獅子座

獅子座今日靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議您只要放鬆心情多聽心靈音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。

Top1：天秤座

天秤座偏財宮金星與水星加速進入，今日磁場很好，財運能夠獲得提升，祖先護祐能力很強，建議您在下注前多拜租先或者對著天空遙拜祖先，就能被祖先守護提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。

今日開運生肖:

龍.蛇.鼠.兔

今日開財運方位：

西方

建議往住家或辦公室西方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

開運時辰：

早上9：00-11：00

下午3：00-5：00分