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年後打開紅包驚見「省錢妙招」 他傻眼笑：被陰了
農曆春節連假結束，過年期間家家戶戶都會發紅包，讓小朋友、長輩們能開心過年。想不到一名網友近日打開過年時收到的紅包，直呼「被陰了」，原來是一張千元大鈔以對折方式收進紅包，讓他誤以為紅包內有兩張千元大鈔。
一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，他在過完年後才把紅包內的錢抽出來檢查，想不到卻「感覺被陰了」。從他貼出的照片可見，紅包內有兩層千元紙鈔，原以為內有兩千元，想不到打開一看，竟是一張紙鈔「對折」後放入紅包，整個紅包內只有一千元。
其他網友則笑翻留言「被騙了」、「太不要臉了吧」、「過年不能生氣喔，但是....現在過完年了」、「有就好啦，我都包出去，沒收紅包」、「太邪惡的紅包包法了，學起來」、「我對兒子幹過這種事」、「還有這一招呀」。
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