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初九拜天公禁忌曝光！動怒小心窮一年 這些話千萬不要說
大年初九是玉皇大帝的聖誕，俗稱「天日」，不少人都會辦理祭祀儀式，命理專家小孟老師也特別提醒「拜天公8禁忌」，包含不可以口出穢言、不要指天、祭拜時勿催促等等，民眾要特別注意，以免誤踩地雷褻瀆神明。
1.不可曝曬女性內褲：民間相傳，天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。
2不可以隨便傾倒便桶。
3.不可以口出穢言，或者亂罵髒話，因為玉皇大帝會下凡，因此不要動怒發疲氣，不然會窮一年。
4.不要在天公生當天發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可，因為天公生發誓最靈驗。
5.不要說「死」字，如我想死你了，愛死你了等字眼，因為天公生是喜慶，不能用死字。
6.不要指天，因為玉皇大帝掌天，因此不要指天，會不禮貌。
7.祭拜時不要對周遭的人說：快一點！會惹怒神明，讓神明認為你沒有誠意。
8.小孩不要對天空噴水，玩bb槍或對空發射物品，以免眾神下凡會驚嚇神靈。
民俗說法僅供參考，請勿過度迷信。
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