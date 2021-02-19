初九拜天公禁忌曝光！動怒小心窮一年 這些話千萬不要說

大年初九是玉皇大帝的聖誕，俗稱「天日」，不少人都會辦理祭祀儀式，命理專家小孟老師也特別提醒「拜天公8禁忌」，包含不可以口出穢言、不要指天、祭拜時勿催促等等，民眾要特別注意，以免誤踩地雷褻瀆神明。

2不可以隨便傾倒便桶。

3.不可以口出穢言，或者亂罵髒話，因為玉皇大帝會下凡，因此不要動怒發疲氣，不然會窮一年。

4.不要在天公生當天發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可，因為天公生發誓最靈驗。

5.不要說「死」字，如我想死你了，愛死你了等字眼，因為天公生是喜慶，不能用死字。

6.不要指天，因為玉皇大帝掌天，因此不要指天，會不禮貌。

7.祭拜時不要對周遭的人說：快一點！會惹怒神明，讓神明認為你沒有誠意。

8.小孩不要對天空噴水，玩bb槍或對空發射物品，以免眾神下凡會驚嚇神靈。