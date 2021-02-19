快訊

從時速2萬公里到零！毅力號挑戰火星「恐懼7分鐘」

玉山氣象站絕美百萬窗景 鄭明典：實在太吸引人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

刮中百萬！彩券行老闆激動「求吃紅」 她嘆沒經驗：該包多少？

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友分享全家刮中百萬的喜悅，但彩券行老闆激動求吃紅，讓她無奈表示「根本是甜蜜的負擔」。圖擷自Dcard
女網友分享全家刮中百萬的喜悅，但彩券行老闆激動求吃紅，讓她無奈表示「根本是甜蜜的負擔」。圖擷自Dcard

刮中大獎一定要給彩券行「吃紅」嗎？日前有一名女網友在網上分享刮中百萬獎金的好消息，但彩券行老闆得知客人中獎後既興奮又激動，不只要加line聯繫，更主動「求吃紅」，這讓原PO相當不解「到底要包多少比較好？」貼文曝光後引起網友熱議。

原PO在Dcard發文分享刮刮樂刮中1百萬的好消息，讓許多網友十分羨慕，不過彩券行老闆說要「吃紅」，也讓她笑虧不知這樣算不算是「甜蜜的負擔」，但原PO上網爬文都沒聽說過這種紅包的包法，因此好奇詢問，「中刮刮樂基本上要包多少給店家？」

文章曝光後，引起網友們留言討論，許多網友認為吃紅這種事強求不得，「不一定要包吧，店家沒理由討吃紅啊，如果一定要，我可能包一萬二」、「你不想包就不要包，願意包給店家也只是開心給人家吃紅，有包就不錯了，店家沒理由強求」、「我如果中了一定很開心，包個紅包也沒有很虧，但妳不包也完全沒關係，不要覺得很不好意思」。

不過，也有部分網友認為沒理由要包給對方，「這種的絕不要包，還主動跟你要真的很不要臉」、「本身賣彩券就已經坐莊坐這麼爽了，還想分紅」、「不要包，捐給弱勢團體還比較好，起碼他們是真的需要幫助的」、「自己討的不會包，也太不要臉」。

原PO聽了大家給的建議後，回應表示家人希望分點喜悅，「第一次中大獎，不知道原來其實吃紅只是心意問題」，所以最後還是決定包給彩券行老闆6千元，員工一人2千元。

另根據台灣彩券公告，如中獎人的中獎金額為5千元（含）以下，可到彩券行直接兌領，或到中國信託銀行兌領；若金額為5千元至5百萬，則只能到中國信託銀行兌獎。若幸運刮中超過5百萬大獎，則必須在台彩服務時間內致電「高額兌獎專線」預約兌獎。

春節 彩券行 刮刮樂 紅包

延伸閱讀

到處都是中獎人！銀行巧遇刮刮樂大獎得主 行員接電話：你中太多不能領現

求神問鬼只為財：島民性格中的「發財」基因

老闆沒幫保留！那張刮刮樂被別人買走中大獎 害他下場超慘

大張刮刮樂用銅板刮手超痠 他自備這「神器」笑翻一票人

相關新聞

刮中百萬！彩券行老闆激動「求吃紅」 她嘆沒經驗：該包多少？

刮中大獎一定要給彩券行「吃紅」嗎？日前有一名女網友在網上分享刮中百萬獎金的好消息，但彩券行老闆得知客人中獎後既興奮又激動，不只要加line聯繫，更主動「求吃紅」，這讓原PO相當不解「到底要包多少比較好？」貼文曝光後引起網友熱議。

中獎刮刮樂被店員丟回收箱 網曝1神器「不怕與財神爺擦身」

過年期間刮刮樂的銷售非常火熱，許多民眾都想用小錢來搏大錢，希望能拚得大獎，但日前有女網友抱怨家人拿兩張有中獎的刮刮樂去兌獎，沒想到其中一張竟然被店員聲稱沒中獎就丟掉，讓她氣炸。如今有其他網友發現台彩的APP有對獎功能，只要掃瞄QR Code就可以立刻知道有無中獎，防止有「漏網之魚」。

初九拜天公禁忌曝光！動怒小心窮一年 這些話千萬不要說

大年初九是玉皇大帝的聖誕，俗稱「天日」，不少人都會辦理祭祀儀式，命理專家小孟老師也特別提醒「拜天公8禁忌」，包含不可以口出穢言、不要指天、祭拜時勿催促等等，民眾要特別注意，以免誤踩地雷褻瀆神明。

情侶拿刮刮樂過香爐 刮中百萬

立即型公益彩券(俗稱刮刮樂)暢銷款「2,000萬超級紅包」再添刮中三獎100萬元案例，位於台北市內湖區的合益投注站表示，...

財神爺休息中 今晚大樂透、威力彩頭獎皆摃龜

繼昨晚大樂透於今年春節期間第7度開出頭獎後，財神爺今天休息，今晚大樂透頭獎未開出，已連25摃的威力彩頭獎上衝5.6億元，...

史上最長！「大樂透」春節加碼連開13天 各期獎號看過來

農曆春節到了，台灣彩券宣布，今年大樂透從2月9日起至2月21日，連續13天每天開獎，創史上最長連續開獎天數；此外，除了上述13天、加上23日與26日，台彩也增開「春節大紅包」，每期各加開一組9個號碼，只要其中6個號碼全部對中，就有機會抱走百萬大獎，活動期間共提供360組的100萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。