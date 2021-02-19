刮中百萬！彩券行老闆激動「求吃紅」 她嘆沒經驗：該包多少？

刮中大獎一定要給彩券行「吃紅」嗎？日前有一名女網友在網上分享刮中百萬獎金的好消息，但彩券行老闆得知客人中獎後既興奮又激動，不只要加line聯繫，更主動「求吃紅」，這讓原PO相當不解「到底要包多少比較好？」貼文曝光後引起網友熱議。

原PO在Dcard發文分享買刮刮樂刮中1百萬的好消息，讓許多網友十分羨慕，不過彩券行老闆說要「吃紅」，也讓她笑虧不知這樣算不算是「甜蜜的負擔」，但原PO上網爬文都沒聽說過這種紅包的包法，因此好奇詢問，「中刮刮樂基本上要包多少給店家？」

文章曝光後，引起網友們留言討論，許多網友認為吃紅這種事強求不得，「不一定要包吧，店家沒理由討吃紅啊，如果一定要，我可能包一萬二」、「你不想包就不要包，願意包給店家也只是開心給人家吃紅，有包就不錯了，店家沒理由強求」、「我如果中了一定很開心，包個紅包也沒有很虧，但妳不包也完全沒關係，不要覺得很不好意思」。

不過，也有部分網友認為沒理由要包給對方，「這種的絕不要包，還主動跟你要真的很不要臉」、「本身賣彩券就已經坐莊坐這麼爽了，還想分紅」、「不要包，捐給弱勢團體還比較好，起碼他們是真的需要幫助的」、「自己討的不會包，也太不要臉」。

原PO聽了大家給的建議後，回應表示家人希望分點喜悅，「第一次中大獎，不知道原來其實吃紅只是心意問題」，所以最後還是決定包給彩券行老闆6千元，員工一人2千元。

另根據台灣彩券公告，如中獎人的中獎金額為5千元（含）以下，可到彩券行直接兌領，或到中國信託銀行兌領；若金額為5千元至5百萬，則只能到中國信託銀行兌獎。若幸運刮中超過5百萬大獎，則必須在台彩服務時間內致電「高額兌獎專線」預約兌獎。