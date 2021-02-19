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中獎刮刮樂被店員丟回收箱 網曝1神器「不怕與財神爺擦身」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為去年（2020）台彩發行面額2000元的刮刮樂。 聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影
圖為去年（2020）台彩發行面額2000元的刮刮樂。 聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影

過年期間刮刮樂的銷售非常火熱，許多民眾都想用小錢來搏大錢，希望能拚得大獎，但日前有女網友抱怨家人拿兩張有中獎的刮刮樂去兌獎，沒想到其中一張竟然被店員聲稱沒中獎就丟掉，讓她氣炸。如今有其他網友發現台彩的APP有對獎功能，只要掃瞄QR Code就可以立刻知道有無中獎，防止有「漏網之魚」。

日前一名女網友在臉書發文表示，媽媽拿了兩張分別各中100元和500元的刮刮樂去彩券行兌獎，但店員僅「隨便看了一下」就將中500元那張刮刮樂丟到回收箱，還告訴原PO媽媽只有中100元，雙方起了爭執，鬧上新聞版面。

原PO媽媽後來堅持要店員到回收箱找出那張中500元的刮刮樂，果然「神奇地找了回來」，雖然也換得了獎金，但店員卻沒有一句道歉，讓原PO相當不滿，貼文也引起鄉民們的憤怒。

也因為刮刮樂款式太多種，有些民眾常常搞不清楚遊戲規則，或者沒仔細看清楚而誤以為沒中獎，就隨之拋棄，如今有網友發現台彩的APP上面有一個「對獎小幫手」，不論是彩券或刮刮樂，只要將APP對準上面的QR Code，就能立即顯示是否有無中獎，這樣就可以自行先確認，才不會與財神爺擦身而過。

這項功能也引來網友們的熱議，「還是慢慢刮才能享受那個樂趣」、「自己刮，5分鐘才知道沒中；機器掃，5秒鐘就知道沒中」、「去彩券行要兌獎時，因為機台塞車，旁邊的店員也是直接用這個APP幫我兌獎」、「過年沒中的都自己這樣對的，確定沒中才丟掉」、「玩玩再掃，至少享受一下過程才不吃虧」、「要刮開才掃得到QR，而且沒有固定位置喔」。

有網友分享自己用台彩APP掃描彩券的畫面。 圖／翻攝自「爆廢1公社」
有網友分享自己用台彩APP掃描彩券的畫面。 圖／翻攝自「爆廢1公社」

春節

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