前4張槓龜！她花1萬2買6張刮刮樂 最後2張財神爺送大紅包

過年期間民眾都喜歡買刮刮樂來玩，近年來台彩也推出2000元面額的刮刮樂，除了頭獎有2000萬元之外，還有機會刮中BMW休旅車，讓不少彩迷紛紛掏腰包試試手氣，只不過要中大獎真的要靠運氣，一名女網友今（18）日砸了1萬2買了6張2000元的刮刮樂，前面四張都槓龜，沒想到最後竟然讓她大翻盤，貼文一出讓許多人好羨慕。

這名女網友在臉書「爆廢公社二館」寫道，今天買了6張面額都是2000元的刮刮樂想拚大獎，但一開始刮連號9到12號這4張都沒中獎，這時她已經有點心灰意冷，想說「輸就輸8000了，那本還剩2張，不差那4000」，沒想到最後這兩張就讓她喜出望外。

從原PO貼出的照片可看到當中一張刮刮樂中的一項遊戲區裡，15號的號碼對中了「幸運號碼」，而下方所顯示的金額竟然高達10萬元，讓她瞬間翻盤倒賺8萬8，直呼財神爺送紅包了。

網友們看了也好羨慕，「別人的刮刮樂總是不會讓人失望」、「希望可以分點您的財氣」、「恭喜！可以換一下新手機」、「果然要撿剩的」；還有人分享經驗表示「我也曾經只刮一張2000元的就中10萬，扣稅後是79600元，但後來連續3年過年打牌都輸錢」、「我家隔壁3本中2張10萬，還有1張5萬」。