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老闆沒幫保留！那張刮刮樂被別人買走中大獎 害他下場超慘

聯合新聞網 / 綜合報導
過年期間許多民眾會買刮刮樂試試手氣，盼能刮中大獎。 聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影
過年期間許多民眾會買刮刮樂試試手氣，盼能刮中大獎。 聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影

過年期間許多民眾會買刮刮樂試試手氣，盼能刮中大獎，一圓發財夢。然而，近日就有一名男網友PO文表示，和女友去財神廟拜拜，原本打算買整本刮刮樂玩，沒想到卻為了刮刮樂差點分手，讓他崩潰直呼「扯不扯」。

原PO在臉書社團「靠北女友」發文表示，過年期間跟女友走春逛逛，去了幾間有名的財神廟拜拜，然後買樂透或刮刮樂玩，「我女友說她想試試看2000元的，我想說年終發得不錯，就想直接買整本玩，不過36000元，我看網路影片一堆說回本6成」。

原PO接著說，由於身上現金不夠，便去附近便利商店領錢，「還跟老闆說這一本幫我留」，沒想到他領完錢回來時，剛好有人買了原PO預定的那本，「他只買一張，結果中10萬，我女友狂罵說我為什麼領這麼慢，被別人買走，還只買一張，我已經叫老闆幫我留了，結果被罵的是我」，讓他無奈嘆道「為了刮刮樂差點分手，你們說這扯不扯」。

貼文引發網友討論，紛紛留言「你年終領得不錯啊，何必在意那10萬呢」、「老闆真是亂來」、「應該罵的是老闆，既然說好整本你要買，又請他幫你保留，那就該完整的一本賣給你，不能拆散的賣給其他客人」、「你女友怎麼沒想到是你沒那個命」、「直接開一間彩券行給她就好了」。

刮刮樂 彩券行 分手

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