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到處都是中獎人！銀行巧遇刮刮樂大獎得主 行員接電話：你中太多不能領現

聯合新聞網 / 綜合報導
網友曝開工首日奇遇，赴銀行辦事感覺到處都是大獎中獎人。 圖／翻攝自爆廢公社公開版
網友曝開工首日奇遇，赴銀行辦事感覺到處都是大獎中獎人。 圖／翻攝自爆廢公社公開版

春節連假結束，不少人趕在開工第一天就到銀行辦事，有網友嘆辦事時隔壁的在領刮刮樂中獎獎金，行員接的是詢問領大額獎金的電話，感覺「隨便撞到都是大獎中獎人」，讓眾人羨慕不已。

農曆新年期間，台彩推出大樂透加碼及新款刮刮樂讓大家試手氣，討好采頭，連假期間也不斷傳出民眾幸運中大獎的好消息。不過小獎彩券行可兌換，大獎就必須等到假期結束才能兌領，因此開工首日就有不少中獎者前往銀行換取獎金。

有網友表示，在銀行辦事時與隔壁櫃檯正在兌獎的顧客聊天，得知他僅買一張就刮中100萬，扣稅後可領近80萬元，非常幸運；此外也聽到處理業務的行員回覆詢問領獎的電話，告訴對方沒辦法領那麼多現金，「你中太多要開戶才能領」，讓他覺得自己也很幸運，因為「隨便撞到個人都是大獎中獎人」。

特殊遭遇讓眾多網友超級羨慕，紛紛留言「CCC」狂蹭歐氣，希望也能刮到大獎，「正宗財星高照，好令人羨慕」、「吸吸歐氣」、「我們這有印尼外勞中五百萬，說要回家鄉蓋房子了」、「是幸運無誤」、「怎麼這種好運都還沒輪到我呢」。

也有人酸言「台彩換行銷企劃了」、「台彩給你多少錢呀？還是你就是台彩本身的人」、「工讀生已經進入銀行了」、「我要中獎，親自去對獎確認才相信」。

據台灣彩券公告，新臺幣5000元（含）以下的獎項，可直接在彩券行兌獎，5001元至500萬元之獎項，則需到指定銀行或金融金構兌狀，超過500萬元獎項由於需保護中獎人隱私，需先打電話預約兌獎。另有網友提醒，文中刮中100萬獎金，除扣除20%娛樂稅之外，還需再扣4‰的印花稅，實領應為79萬6000元。

春節 台彩 刮刮樂 大樂透

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