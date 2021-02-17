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財神爺也開工了！大樂透頭獎獎落台南 一人獨得1.07億
今天是初六開工日，財神爺也開工了！春節加碼大樂透今晚持續開獎，台彩晚間表示，頭獎1.07億元在台南市開出，且由一人獨得，這也是今年春節期間大樂透第7度開出頭獎。
台彩表示，今日大樂透頭獎金額1.07億元，在台南市北區成功路的「聚寶盆彩券商行」開出，由一人獨得。下期(18日)繼續開獎，預估銷售2億元，頭獎金額保證1億元。
根據台彩統計，過去春節加碼期間大樂透頭獎「連續」開出的紀錄為3次，春節加碼期間頭獎總共開出次數紀錄也只有4次，而今年從小年夜起，頭獎就連續開出，今年春節加碼還沒結束，但昨晚摃龜後，目前紀錄頭獎已是「連6」開，同時也是今年春節期間第7次開出頭獎。
春節大紅包部分，今晚開出27組，總中獎注數為31注，其中23組為單注中獎，4組為2注均分。截至今晚為止累積開出大紅包組數為275組，剩餘85組，明天(18日)將繼續加開春節大紅包。
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