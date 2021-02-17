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老爸彩券隨便買都中！他曝「中獎神對話」 驚呼比台積電還好賺

聯合新聞網 / 綜合報導
原po曬出自己爸爸中獎的對話記錄。圖／翻攝自「爆廢1公社」
原po曬出自己爸爸中獎的對話記錄。圖／翻攝自「爆廢1公社」

許多人都喜歡在春節期間購買彩券或刮刮樂，拼個好手氣，不過隨著假期結束，不少沒中獎的民眾就懷疑台彩是不是騙人，因為不管是刮刮樂或彩券，怎麼玩都沒有得到獎金。對此，有網友大方透露，自己爸爸隨便買都能中獎，直呼「真的是偏財運！」

原po在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，雖然常常聽到很多人說台彩都是騙人或做牌，但自己的大學學費可謂是台彩貢獻了一大半，因為爸爸每次都會傳line都會跟他說「刮中多少、又中多少」，直言「只能說真的是偏財運！」

原po曝光與自己爸爸的對話記錄，爸爸光是短短過年期間，就中了兩萬多元，圖中可見原po爸爸購買39樂合彩分別中了1萬元，領了8955元及4500元，連面額200元的刮刮樂都能中2000元，幸運到不可思議，「我自己怎麼買都沒中，爸爸的彩券簡直比台積電還好賺」。

先前台彩曾公布不少位樂透頭獎中獎人是公務員，原po提到自己爸爸不是公務員，在做家族企業，平時不菸、不酒、不檳榔，且待人和善、做人老實、不愛貪小便宜，連之前出車禍都不跟對方索賠，每個禮拜則會投資1千到2千元不等購買彩券或刮刮樂。

另外，原po透露比較玄的是目前實測下來，中獎套路是自己亂花錢，花到沒錢後，爸爸就很大機率會中獎，但是不知道是什麼原因，最後更表示「照片只是過年期間，之前中多少我就不提了，我怕被綁架」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「是人的問題」、「有些人偏財運很好，有的人只適合正財」、「不要為自己的月光找理由」、「原來都給你爸中走了啦」、「槓龜的時候不會跟你講吧」、「感覺編劇小組都走入民間了，才不會弄一些荒腔走板的劇情，容易被看破手腳」。

原po曬出自己爸爸中獎的對話記錄。圖／翻攝自「爆廢1公社」
原po曬出自己爸爸中獎的對話記錄。圖／翻攝自「爆廢1公社」
原po曬出自己爸爸中獎的對話記錄。圖／翻攝自「爆廢1公社」
原po曬出自己爸爸中獎的對話記錄。圖／翻攝自「爆廢1公社」
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春節

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