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店員隨便瞄稱「沒中獎」秒丟彩券 還狠酸她「想硬拗500獎金」

聯合新聞網 / 綜合報導
台中一家彩券行店員只用眼睛隨便瞄就稱彩券「沒中獎」秒丟掉，幸好手機還存有圈出中獎提示的照片記錄。圖擷自爆怨公社
台中一家彩券行店員只用眼睛隨便瞄就稱彩券「沒中獎」秒丟掉，幸好手機還存有圈出中獎提示的照片記錄。圖擷自爆怨公社

玩刮刮樂兌獎也要懂得自保！台中一名女網友發文痛批，日前媽媽拿著100元、500元已經自行確定過中獎的彩券去兌獎，怎料彩券行店員卻用眼睛隨便看了一下，就稱「500元彩券沒中獎」並當場丟掉，只留下100元彩券，店員更在眾人面前告狀，狠酸是媽媽想硬拗500元獎金，讓人相當氣憤。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文奉勸大家「玩刮刮樂時，即便自己對過獎也要讓店員刷條碼！」原PO指出，16日晚間，媽媽到台中一家彩券行拿出中獎的100元及500元彩券想兌獎時，「店員只『隨便用眼睛看了一下』就把100元彩券放櫃檯上，中500元的彩券卻丟進回收箱」，並轉頭告訴她「妳只中100元」。

原PO傻眼表示，彩券明明在家自行兌獎過，確定中獎後才拿去兌換，且手機裡還存有圈出中獎提示的照片，但誇張的是，店員看了照片卻還質疑「是她記錯，要她回家找找看」，2人對話引起騷動，許多人上前圍觀，但怎知店員竟不耐煩地大聲告狀，「她就只有中100，還一直說有500啊！」，讓原PO怒斥店員根本是栽贓媽媽想硬拗500元。

原PO媽媽堅持請店員再找找回收箱，豈料才翻了一下子，那張500元「神奇地找回來了」，但店員卻是一句道歉都沒有，直接拿了500元給媽媽，隨後繼續忙著招呼客人。原PO感嘆道，「雖然500元金額不多，但是一個中獎的喜悅就因為店員的粗心讓媽媽心情烏煙瘴氣的，真的掃興！」

文章曝光後，引起許多網友留言，「這種店員不管的話，那就準備收店了」、「店員不知道這樣A走多少錢」、「離譜耶！！根本是想A老人家的錢吧？」、「還好媽媽有拍照，也真的因為這個動作更加確定有中獎，不然就被A走了」、「感覺不只A一次了，建議公佈彩券行讓大家小心」、「我也是遇到類似的事情，換刮刮樂店員死不刷機器，總共來回三次才終於把正確的金額給我」。

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