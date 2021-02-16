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刮好玩的 20歲青年刮中超級紅包100萬元

中央社 / 屏東縣16日電

屏東潮州鎮1名20歲羅姓青年花新台幣3萬6000元買春節限定款「2000萬超級紅包」，刮中3獎100萬元。今天現身彩券行表示，抱著刮好玩心情，沒想到刮中100萬元，「超開心」。

羅姓青年戴著黑色口罩上午10時現身潮州鎮內他刮中彩券的彩券行，接受媒體採訪表示，平常不會買彩券，只在過年時買，大年初二那天剛好路過彩券行，想說這家彩券是新開的，就走進店裡花了3萬6000元買了1本春節限定款「2000萬超級紅包」。

羅姓青年說，一次買1本是想碰一下運氣，刮到一半時就中了100萬元，當時超開心，事前並沒有拜神明，刮中後，帶著彩券回去向家中土地公答謝，家人也都高興尖叫。

生肖屬蛇、天秤座的羅姓青年當天除了刮中3獎外，1本18張的彩券裡也中了一些小獎，總刮中金額不只100萬元。他說，以往中獎最多只中2000元，這次是有生以來中的最大獎，刮中後，除了幫家人買手機外，其他錢存起來。

媒體問會不會趁著手氣好最近持續買，羅姓青年說，不會，他還是堅持過年才買，今天願意現身彩券行也是希望讓彩券行生意興隆。

彩券行負責人曾佩靜表示，店裡每天拜拜祈求能開出大獎，讓業績能夠蒸蒸日上，開出大獎前幾天一如往常的祈求過年能開出大獎討個好彩頭，就在焚香祈福時，香爐中的香突然發爐，火勢相當旺，心想必定有好事要發生。

曾佩靜說，羅姓青年刮著刮著還開玩笑的跟店家說他有預感要中大獎了，鞭炮先幫他準備好，果真幸運刮中100萬。

彩券行今天門庭若市，不少民眾結群買刮刮樂，連印尼籍看護都結伴購買，有幾名民眾當場刮中1000元，還有採訪的記者試手氣，刮中500元。

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