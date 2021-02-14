還在用錢幣刮刮樂？汐止阿伯自備「神器」 網笑翻：老司機

許多人都喜歡在春節假期購買彩券或刮刮樂，拼個好手氣，甚至購買一整本的刮刮樂，就希望能中個頭獎過好年，不過一整本刮刮樂刮起來相當累人，日前有位老伯伯就自備「神器」到彩券行玩刮刮樂，讓旁邊民眾看到都嘖嘖稱奇。

原po在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，日前在台北汐止的路上閒晃，經過彩券行時，看到一位老伯伯竟用刀子刮彩券，且阿伯手上的刀子，並不是一般廚房常見的菜刀，看起來像農田裡耕種的割菜刀，詢問之下，才知道老伯伯說這樣刮比較快。由於實在太過「專業」，讓原po驚呼「認真看了一下，是我的眼睛瞎了嗎？害我瞬間也想跑回去拿菜刀刮」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛笑說「錢就是要花在刀口上！」、「刮得中就開心了，刮不中老闆GG了」、「拿這種刀應該用刀背刮，面積比較大才快，用刀尖那麼一點點得刮很久呀」、「比較好施力」、「阿伯老司機」、「我老爸也用水果刀刮」、「趕快跟老闆說要小心」、「先用刀子嚇嚇刮刮樂」。