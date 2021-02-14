快訊

初三大樂透、春節大紅包獎號出爐 頭獎保證1億元

婦人腦瘤破裂！汽車衝進伯朗大道田裡 陷入昏迷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他秀出外婆給的「一疊紅包」 爽喊：還想把50張台積電送給我

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子表示自己從小就倍受外婆疼愛，不僅用照片曬出一大疊紅包照，還得意寫道「外婆包的紅包從沒讓我失望過」。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」
一名男子表示自己從小就倍受外婆疼愛，不僅用照片曬出一大疊紅包照，還得意寫道「外婆包的紅包從沒讓我失望過」。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版

每年農曆春節，不少晚輩最期待的莫過於領長輩給的紅包。一名男子表示自己從小就倍受外婆疼愛，不僅用照片曬出一大疊紅包照，還不忘補充「疼到快把50張台積電給我了」，讓網友看了忍不住問「你到底有幾個外婆？」。

原來PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，自己最喜歡過年了，同時附上一張手拿一疊紅包袋的照片，得意寫道「外婆包的紅包從沒讓我失望過」，文章曝光後短短不到一天之內就吸引近7千名網友按讚，附和原PO說「別人的外婆都不會讓我失望」、「外婆我不想努力了」。

許多網友對原PO投以羨慕之情，表示「好棒！有外婆疼的孩子像個寶」、「外婆有缺孫女嗎？」、「這是50年的紅包量嗎？」、「台積一張收盤前63萬2千元，50張共3160萬」、「50張台積電只要不要亂花，這輩子不愁吃穿啊！」、「外婆那疊你隨便抽一個，年後就有人叫你姐夫之類了」。與此同時也有網友吐槽原PO說「重點是裡面有錢嗎？」、「那些是外婆收的紅包吧！只是把紅包袋給你」、「錢外婆拿走了，那是叫你把空袋子拿去紙類資源回收」、「這應該是你要包出去的吧」、「該不會每個紅包裡都只有200塊」。

面對眾多網友的踴躍留言，原PO事後坦承手上那些是13年來的紅包，至於裡面的錢都被媽媽以「要買台積電」為由收走了。原PO更透露外婆早年是賣菜養家活口，並用賣菜的錢買了無數張台積電股票。不過原PO認為長輩包紅包給自己的心意已經遠勝過紅包袋內的金額，「他們一點點心意已超過100000000張台積電」。

春節

相關新聞

還在用錢幣刮刮樂？汐止阿伯自備「神器」 網笑翻：老司機

許多人都喜歡在春節假期購買彩券或刮刮樂，拼個好手氣，甚至購買一整本的刮刮樂，就希望能中個頭獎過好年，不過一整本刮刮樂刮起來相當累人，日前...

他秀出外婆給的「一疊紅包」 爽喊：還想把50張台積電送給我

每年農曆春節，不少晚輩最期待的莫過於領長輩給的紅包。一名男子表示自己從小就倍受外婆疼愛，不僅用照片曬出一大疊紅包照，還不忘補充「疼到快把50張台積電給我了」，讓網友看了忍不住問「你到底有幾個外婆？」。

孝子過年包給媽媽1萬2紅包 卻因一原因換來母親不理不睬

台灣的習俗是一個人只要出社會開始工作賺錢，就要包紅包給長輩表示心意，包給晚輩表示祝福。紅包的金額大小除了跟社會行情與吉祥數字有關，一個人收入多寡也會有影響。一名網友在除夕夜當天包給母親1萬2千元，雖然比往年多了一倍，殊不知卻換來母親的不理不睬，原因揭曉後讓他無奈直呼「悲劇了」。

衛武營新春系列活動 李永得現身觀展逛市集

文化部長李永得今天現身衛武營國家藝術文化中心，參與「2021衛武營新春系列」活動，不只觀賞皮影戲演出，也參觀快閃體驗、展...

春節吃太多？綠委林楚茵秀身材 教大家一張椅子做運動

今年是大年初三，許多人自除夕夜開始就吃了不少好料，民進黨立委林楚茵特別拍攝影片，與瑜珈老師一起教大家如何用一張椅子就能做...

彩券行員工收到3800元開運大紅包 打開一看卻怒：寧可不要包

每年農曆春節是彩券行最忙碌的時候，因為許多民眾會在這段期間買幾張彩券試手氣。就有彩券行員工表示，自己大年初二收到客人包的3800元「大紅包」，數字雖吉利卻開心不起來，原因曝光後眾網友忍不住開罵「惡劣」、「會有報應」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。