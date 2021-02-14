他秀出外婆給的「一疊紅包」 爽喊：還想把50張台積電送給我

每年農曆春節，不少晚輩最期待的莫過於領長輩給的紅包。一名男子表示自己從小就倍受外婆疼愛，不僅用照片曬出一大疊紅包照，還不忘補充「疼到快把50張台積電給我了」，讓網友看了忍不住問「你到底有幾個外婆？」。

原來PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，自己最喜歡過年了，同時附上一張手拿一疊紅包袋的照片，得意寫道「外婆包的紅包從沒讓我失望過」，文章曝光後短短不到一天之內就吸引近7千名網友按讚，附和原PO說「別人的外婆都不會讓我失望」、「外婆我不想努力了」。

許多網友對原PO投以羨慕之情，表示「好棒！有外婆疼的孩子像個寶」、「外婆有缺孫女嗎？」、「這是50年的紅包量嗎？」、「台積一張收盤前63萬2千元，50張共3160萬」、「50張台積電只要不要亂花，這輩子不愁吃穿啊！」、「外婆那疊你隨便抽一個，年後就有人叫你姐夫之類了」。與此同時也有網友吐槽原PO說「重點是裡面有錢嗎？」、「那些是外婆收的紅包吧！只是把紅包袋給你」、「錢外婆拿走了，那是叫你把空袋子拿去紙類資源回收」、「這應該是你要包出去的吧」、「該不會每個紅包裡都只有200塊」。

面對眾多網友的踴躍留言，原PO事後坦承手上那些是13年來的紅包，至於裡面的錢都被媽媽以「要買台積電」為由收走了。原PO更透露外婆早年是賣菜養家活口，並用賣菜的錢買了無數張台積電股票。不過原PO認為長輩包紅包給自己的心意已經遠勝過紅包袋內的金額，「他們一點點心意已超過100000000張台積電」。