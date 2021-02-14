孝子過年包給媽媽1萬2紅包 卻因一原因換來母親不理不睬

台灣的習俗是一個人只要出社會開始工作賺錢，就要包紅包給長輩表示心意，包給晚輩表示祝福。紅包的金額大小除了跟社會行情與吉祥數字有關，一個人收入多寡也會有影響。一名網友在除夕夜當天包給母親1萬2千元，雖然比往年多了一倍，殊不知卻換來母親的不理不睬，原因揭曉後讓他無奈直呼「悲劇了」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，說除夕圍爐後依照慣例拿出紅包發給父母和在場的小朋友，由於原PO今年展開副業也額外多賺了一些錢，因此決定包1萬2給媽媽。雖然原PO覺得1萬2跟很多人比起來不算什麼，但至少比往年的紅包錢多了一倍。怎知從大年初一起，原PO的媽媽突然態度大轉變，不太理會原PO，一問之下才知道媽媽在氣原PO怎麼只包給自己1200元。

好不容易解開心結，原PO表示原來自己把要給小朋友的紅包跟要給媽媽的紅包互相搞錯了，雖然周遭的人不解12000和1200的紅包厚度差那麼多，為何還會搞錯。原PO也坦承自己在除夕夜「喝到茫」，因此對自己的這項烏龍行為很懊惱。原PO補充，紅包都是在吃飯前包好的，因此自己很確定要包12000元給媽媽，只不過除夕有6名小朋友來家裡圍爐，因此原PO到現在還不曉得究竟把1萬2的大紅包給了誰，當然也不打算向給錯的小朋友收回來，只是很無奈地問「有人也有給錯紅包的經驗嗎 ？」。

貼文曝光後，許多網友留言表示「小朋友收到12000太爽了，註冊費有著落了」、「那位收到的小朋友真的發了」。有網友奉勸原PO「我覺得把紅包換回來沒關係，大家都會體諒的，親戚看小孩拿到12000 也不應該收吧」、「詢問一下比較好，因為明年一定會跟今年做比較，想說怎麼差異那麼大」、「膝蓋想也知道小孩怎麼可能包1萬2」。有網友忍不住開玩笑說「下次記得寫名字」、「日後看哪個親戚對你特別有禮，就是他家小孩拿到12000那包」。