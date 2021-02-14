彩券行員工收到3800元開運大紅包 打開一看卻怒：寧可不要包

每年農曆春節是彩券行最忙碌的時候，因為許多民眾會在這段期間買幾張彩券試手氣。就有彩券行員工表示，自己大年初二收到客人包的3800元「大紅包」，數字雖吉利卻開心不起來，原因曝光後眾網友忍不住開罵「惡劣」、「會有報應」。

有網友昨（13）日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，自己過年期間去彩卷行打工補貼收入，雖然有固定薪水可領，但是每天都要站至少12小時，上班期間也無法正常吃飯。有時候會收到客人包的紅包，無論金額大小都非常高興。

原PO接著說，自己昨（13）日收到一個紅包，回家打開一看卻相當傻眼，因為裡面包的是「玩具鈔」。原PO生氣表示，寧可客人「給紅而不包」，也不希望收到一疊「玩具鈔」，因為聽說這樣不吉利，並在文末hashtag寫道「五色鈔開運需要全是真鈔才能招真財」。

貼文曝光後，不少網友留言表示「這故意的」、「祝這種人一輩子也別想發財」、「希望他槓龜一輩子」、「一點水準都沒有，根本是裝大方」、「好過分，要嘛就不要包，沒人逼你啊」、「真的是沒水準」、「我寧願收到一塊錢」。也有網友建議原PO調閱監視器查看客人的嘴臉，「以後他買，記得說『祝您槓龜』！」。

根據原PO附上的照片可以看出，那些玩具鈔是總額3800元的「五色鈔」。根據命理師說法，五色鈔票100元紅色屬火、200元綠色屬木、500元咖啡色屬土、1000元藍色屬水、2000元銀紫色屬金，民眾在春節期間可各鈔票準備一張，將5張鈔票全數裝在紅包袋，帶去財神廟過香火並默念「財神錢母，對我生財」，之後放在錢包裡隨身攜帶，切記不可花掉，如此就能讓錢包變成財庫、錢母，讓自己有機會招財滾滾。