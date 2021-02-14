他包「單數5000元紅包」給女友爸媽！被嗆不體貼 爆氣怒放生

農曆春節許多人會包紅包給長輩及晚輩，包紅包要切記禁忌，不使用過期的紅包袋、金額不可為單數等等。一名網友和女友吵架，女友抱怨原po，包給自己父母的紅包竟是單數5000元，既不細心又不體貼，令原po氣得決定直接放生女友。

一名網友在「爆怨2公社」發文，他上傳和女友的對話截圖，圖中女友抱怨原po不夠細心，「除了下雨天，平常我上下車你很少幫我開車門、在外面吃飯常常忘記帶我的餐具、我爸媽生日除非我提醒，你也不會準備禮物」而女友更表示，給自己爸媽的紅包竟是單數5000元並怒嗆，「以前交往過的對象，沒有一個像你這樣不細心又不貼心的」，而這句話令原po再也無法忍受，決定放生女友，維護男人的尊嚴「那就請妳去找妳前男友吧」。

網友紛紛表示，「公主癌，千萬別放出來咬人」、「她還是適合自己單身！別再禍害其他人了～」、「沒有公主命，卻有公主病」、「現在很多人都把自己應該的孝順，附加在他人身上」、「也太可怕了吧…為什麼一定要幫忙開車門、帶餐具，而且為什麼一定要幫對方父母準備生日禮物？又不是男生的爸媽，是把你當提款機吧」。

不過，有網友則認為紅包包單數的確是原po的錯，「又還沒結婚，的確不用包給對方父母呀，要包可以包個心意1200就好，不過你包5000⋯哪有人紅包包單數的啦」、「其實你真的做錯了，只是你不願意承認！為何要包單數給她爸媽呢？應該包雙數才吉利，比方說600、1600這樣才對！或是送個禮盒就好，你又還沒過門，幹嘛急著表現」、「根據南部人的習俗包紅包要包雙數，單數不吉利，所以不是錢多錢少的問題」、「會包單數真的很不識大體、不懂人情世故，這比沒包還慘，又不是白包」。