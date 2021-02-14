快訊

陶朱隱園停止賞屋一年外傳沒買家 業者出面說明

馬英九籲不稱「武漢肺炎」 陳時中：指揮中心用COVID-19

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他包「單數5000元紅包」給女友爸媽！被嗆不體貼 爆氣怒放生

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友和女友吵架，女友抱怨原po，包給自己父母的紅包竟是單數5000元，既不細心又不體貼，令原po氣得決定放生女友。圖／ingimage
一名網友和女友吵架，女友抱怨原po，包給自己父母的紅包竟是單數5000元，既不細心又不體貼，令原po氣得決定放生女友。圖／ingimage

農曆春節許多人會包紅包給長輩及晚輩，包紅包要切記禁忌，不使用過期的紅包袋、金額不可為單數等等。一名網友和女友吵架，女友抱怨原po，包給自己父母的紅包竟是單數5000元，既不細心又不體貼，令原po氣得決定直接放生女友。

一名網友在「爆怨2公社」發文，他上傳和女友的對話截圖，圖中女友抱怨原po不夠細心，「除了下雨天，平常我上下車你很少幫我開車門、在外面吃飯常常忘記帶我的餐具、我爸媽生日除非我提醒，你也不會準備禮物」而女友更表示，給自己爸媽的紅包竟是單數5000元並怒嗆，「以前交往過的對象，沒有一個像你這樣不細心又不貼心的」，而這句話令原po再也無法忍受，決定放生女友，維護男人的尊嚴「那就請妳去找妳前男友吧」。

網友紛紛表示，「公主癌，千萬別放出來咬人」、「她還是適合自己單身！別再禍害其他人了～」、「沒有公主命，卻有公主病」、「現在很多人都把自己應該的孝順，附加在他人身上」、「也太可怕了吧…為什麼一定要幫忙開車門、帶餐具，而且為什麼一定要幫對方父母準備生日禮物？又不是男生的爸媽，是把你當提款機吧」。

不過，有網友則認為紅包包單數的確是原po的錯，「又還沒結婚，的確不用包給對方父母呀，要包可以包個心意1200就好，不過你包5000⋯哪有人紅包包單數的啦」、「其實你真的做錯了，只是你不願意承認！為何要包單數給她爸媽呢？應該包雙數才吉利，比方說600、1600這樣才對！或是送個禮盒就好，你又還沒過門，幹嘛急著表現」、「根據南部人的習俗包紅包要包雙數，單數不吉利，所以不是錢多錢少的問題」、「會包單數真的很不識大體、不懂人情世故，這比沒包還慘，又不是白包」。

春節

延伸閱讀

他包1000元紅包給小學生！被嫌少還揉成一團丟地 網：以後不用包了

他包16.8萬給女友反被嗆「應給年終一半」 網勸：不如孝敬父母

湊不出一千元包紅包給父母「丟臉嗎」？ 網友吐真心：沒事

包紅包給女友是陋習？男爆怒 網揭風氣由來：出自虛榮心

相關新聞

他包「單數5000元紅包」給女友爸媽！被嗆不體貼 爆氣怒放生

農曆春節許多人會包紅包給長輩及晚輩，包紅包要切記禁忌，不使用過期的紅包袋、金額不可為單數等等。一名網友和女友吵架，女友抱怨原po，包給自己父母的紅包竟是單數5000元，既不細心又不體貼，令原po氣得決定直接放生女友。

高市迎財神抽紅包加倍 大年初五重新啟動加碼10萬包

高雄市政府、一卡通公司與LINE Pay合作，在除夕夜發送牛年限定Q版數位紅包，因民眾踴躍領紅包，除夕系統當機，高雄市政...

每年過年必出現的「神秘菜」 網揭真實由來及名稱：超稀有

正逢農曆春節，許多人會分享自家的年夜菜甚至比拼誰的更美味。一名網友分享自家年夜飯一道菜，口感類似麻糬、有幾十年的傳統，聽家中長輩說「阿祖還在的時候過年一定要吃」，於是想問問網友們，這道菜的名稱及由來。

苗栗玉清宮國運籤抽出中吉 廟方解籤夏天會好轉

苗栗市玉清宮是苗栗重要信仰，香火鼎盛，今天大年初三湧進新春祈福人潮，廟方除夕依例抽出國運籤「人民」中平、「五穀」中吉，相...

媽收到紅包秒變臉！他委屈討拍 網反揭「關鍵」：真的少

正逢農曆過年，不少人會包紅包給長輩及晚輩，而包多少紅包更是每逢過年的煩惱。一名網友回家看到媽媽趕緊拿著準備好的紅包給她，沒想到媽媽拿到後馬上變臉，認為金額跟去年一樣沒有進步，且平時也沒跟原po拿錢「相當小氣」，令她相當無奈。

男友帶伴手禮沒包紅包！被嫌「小氣」 她爆氣：不回家過年了

正逢農曆春節，許多人趕著回家與家人、親戚圍爐，不少人也會帶另一半回家，讓長輩認識。一名網友去年帶男友回家過年，男友準備了禮盒並很有禮貌地跟長輩拜年，沒想到媽媽卻認為，男友連紅包都沒準備，婚後一定很小氣，氣得原po決定今年不回去過年了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。