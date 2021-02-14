每年過年必出現的「神秘菜」 網揭真實由來及名稱：超稀有

正逢農曆春節，許多人會分享自家的年夜菜甚至比拼誰的更美味。一名網友分享自家年夜飯一道菜，口感類似麻糬、有幾十年的傳統，聽家中長輩說「阿祖還在的時候過年一定要吃」，於是想問問網友們，這道菜的名稱及由來。

一名網友在「Dcard」發文，他貼出家中每年過年都會出現在飯桌上的一道菜，表示相當好奇這道菜的名稱，由於看起來像各種不同的菜組合在一起，因此也是道讓人不想碰的菜，口感類似麻糬、已有幾十年的傳統，家中長輩表示，阿祖還在時過年一定要吃，但沒人知道這道菜的名字，於是想問問網友們，原po也在留言中表示，看了大家曬的年夜飯沒看到同樣的東西出現「感覺這個超稀有的」。

網友紛紛表示「這我還真第一次看到」、「我還真沒看過過年要吃這個」、「看起來很好吃欸，感覺料很多」、「看起來好不美觀⋯不敢吃」、「這個我阿公以前很愛吃，所以阿嬤每年都會做」、「這我家也是每年必吃欸，我覺得超好吃」，原po也表示，這道菜只是賣相不佳，其實滿好吃的「那口感絕對是超越蚵仔煎，試過就知道」。

有網友解答菜名「叫黏錢粿吧？或是叫黏錢菜的樣子」、「我們家阿嬤也會做這個，好像有『把錢都黏過來』的寓意」、「我們家也有這個哈哈，阿嬤說叫黏錢，我覺得不錯吃啊」、「黏錢！我從小最討厭的裡面還有放芋頭好可怕！長輩都說吃了才有紅包，吃了才會黏錢這樣，從小每年都被逼吃的食物」。

有專業的網友表示，這道菜是客家的傳統習俗菜，代表把錢黏過來，顏色方面，要煮到透明才能把粉煮熟，過程中得不停的翻動，是很費力的一道菜，粉的調配比例也會影響口感，若調得好冷掉也不會變硬「我們家的每次煮好都秒殺吃光」。