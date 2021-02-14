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媽收到紅包秒變臉！他委屈討拍 網反揭「關鍵」：真的少

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友回家拿著準備好的紅包給媽媽，沒想到對方拿到後竟馬上變臉，認為金額跟去年一樣沒有進步，且平時也沒跟原po拿錢「相當小氣」，令她相當無奈。圖／ingimage
一名網友回家拿著準備好的紅包給媽媽，沒想到對方拿到後竟馬上變臉，認為金額跟去年一樣沒有進步，且平時也沒跟原po拿錢「相當小氣」，令她相當無奈。圖／ingimage

正逢農曆過年，不少人會包紅包給長輩及晚輩，而包多少紅包更是每逢過年的煩惱。一名網友回家看到媽媽趕緊拿著準備好的紅包給她，沒想到媽媽拿到後馬上變臉，認為金額跟去年一樣沒有進步，且平時也沒跟原po拿錢「相當小氣」，令她相當無奈。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，她日前回家看到媽媽在看電視有說有笑，趕緊拿了準備好的紅包給她，不料，媽媽收到後卻馬上變臉問「跟去年一樣？」便不講話跟原po冷戰，變成吵架的導火線，原來是媽媽認為原po只包6000元太少了，從出社會到現在已3、4年，但是都沒有進步加上平常也沒跟原po拿錢，但原po認為自己今年給親戚、家人的紅包錢就快三萬元，花了錢還要被罵相當委屈。

網友紛紛表示，「基本上呢，你的抱怨應該跟當年你還是死小孩時，你爸爸媽媽親戚的想法也是一樣的啦...」、「那就不要包了」、「還真的有父母會因為紅包少生氣喔」、「我媽也嫌我包很少，老實講心裡很難過」、「每個月固定給我媽一萬，過年只包6000，她也是面有難色」。

原po在留言表示，自己是住家裡，水電費及網路費都是自己出，不少網友認為原po平常沒給孝親費，過年只給6000元太少，「平常沒拿錢？那一年不該包個10萬嗎？」、「住家裡一年才6千真的少，那是一個月給媽媽的生活費才對吧…」、「住家裡要包多一點啦，畢竟吃家裡住家裡」、「平常沒拿錢回家的話，一年六千是真的不多啦」、「住家裡，只出水電網路然後包6000？真的太少了！」、「年後找機會搬出去住！...然後就會發現之前真的過太爽」。

不過，有網友認為，「媽媽應該給最多，妳要自己衡量其他人少給一點」、「看你薪水吧，直接說包多少這個不太準」、「沒差，我今年包兩千我爸媽也不會說什麼，躺著就我兩倍年薪，不會跟我計較啦」、「我媽賺的錢都比我多，我都只包3600」、「錢這種事很難說，家人之間..算了吧，既然是媽媽忍了吧」、「房租我真的覺得有道理，可是每個人認為有心意的程度不同，多溝通是好事啦」。

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