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男友帶伴手禮沒包紅包！被嫌「小氣」 她爆氣：不回家過年了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友去年帶男友回家過年，男友準備了禮盒並很有禮貌地跟長輩拜年，沒想到媽媽卻認為，男友連紅包都沒準備，婚後一定很小氣，氣得原po決定今年不回去過年了。圖／爆怨公社
一名網友去年帶男友回家過年，男友準備了禮盒並很有禮貌地跟長輩拜年，沒想到媽媽卻認為，男友連紅包都沒準備，婚後一定很小氣，氣得原po決定今年不回去過年了。圖／爆怨公社

正逢農曆春節，許多人趕著回家與家人、親戚圍爐，不少人也會帶另一半回家，讓長輩認識。一名網友去年帶男友回家過年，男友準備了禮盒並很有禮貌地跟長輩拜年，沒想到媽媽卻認為，男友連紅包都沒準備，婚後一定很小氣，氣得原po決定今年不回去過年了。

一名網友在「爆怨公社」發文，她想起去年過年的事，當時她高高興興的帶著男友回家拜年，男友雖然沒包紅包袋有準備禮盒，也很有禮貌地與所有長輩打招呼及拜年，沒想到妹妹第一句話卻是跟男友要紅包，原po心想，「呃…不好意思，才第一次見面，你哪來的臉跟人家要紅包？」，且還沒跟男友結婚，沒義務包給自己的家人。

事後，原po媽媽竟表示男友「不好」，連紅包都沒有包，「婚後肯定很小氣，不顧家庭」，令原po相當納悶，傳統習俗竟讓人這麼窒息，因此決定今年不回家過年了。她也補充，媽媽再婚，因此和妹妹是同母異父姐妹，也在不同的生長環境成長，當初與媽媽吵架時，她認為自己就像溫室裡的花，「不懂人間疾苦」。

網友紛紛支持原po，「還沒結婚就只是客人，要求客人包紅包我覺得也太道德綁架！」、「不識大體的是妳的媽媽跟妹妹」、「不要臉天下無敵...」、「妳妹的臉皮，堪比磚塊的厚度」、「又沒結婚何必包」、「本來就沒有義務要包啊！有準備禮盒很有心意了」、「妹妹是平輩，就算結婚了也不用包給妹妹」、「婚後也別再帶另一半回去了，根本沒有替妳想過...」、「好丟臉的家人，完全可以理解，這種家不用回去也沒關係」。

不過，有網友則認為，「或許多年後發現媽媽講的話果然是對的」、「妳的觀念是可以，不過去別人家帶點紅包去到是會讓妳男友加點分數」、「多少我會包一點，才不會漏氣」。

春節

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