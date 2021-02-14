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忌外出拜年！初三「赤狗日」為年節最凶之日 6大禁忌要注意

聯合新聞網 / 小孟
民間傳說初三是赤狗日為憤怒之神，容易有凶事發生。 美聯社
民間傳說初三是赤狗日為憤怒之神，容易有凶事發生。 美聯社

民間傳說初三是赤狗日為憤怒之神，容易有凶事發生，同時也為年節最凶之日。

以下禁忌務必遵守：

1.忌外出拜年：

赤狗為憤怒之神出來的日子，因此不可以拜年，拜年容易與人發生口角，或有憤怒的事情發生。

2.不宜點燈：

初三晚上是老鼠娶親的好日子，因此不要開燈讓老鼠好好娶親，以免打擾鼠神，可在家中廚房放一些米，鹽巴，甜點象徵給老鼠吃，老鼠飽足就不會來加害一般人。

3.不宜恩愛：

初三一般來說也是最累的時刻，行房女生氣血不足，也防礙老鼠娶親，因此建議避開此日恩愛，夫妻才會恩愛，以免觸怒憤怒之神導致夫妻產生口角。

4.莫吃過多米粒：

因為老鼠吃米粒五穀，避免與老鼠搶食因此避開攝取過多米粒。

5.在戶外灑一些米粒：

我們要在戶外灑一些米粒可以跟老鼠分錢，代表鼠來寶，鼠錢鼠到爆。

6.初三不宜早起，睡到飽：

俗話說：初一早、初二早、初三睏甲飽，其睡飽飽是因為避開宴客朋友聚會，以免衝煞赤狗日。

(民俗說法僅供參考，勿過度迷信。）

春節 過年禁忌

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