吃了巷口這碗麵 鍾沛君父親刮刮樂中獎10萬元

台彩春節限定刮刮樂「2000萬超級紅包」昨天被桃園一對幸運夫妻刮出全台灣第一個貳獎「200萬加BMW休旅車」，國民黨籍台北市議員鍾沛君表示，近日父親在住家巷口吃碗「雜菜麵」（古早味什錦麵），回程順便也買了一張，「一不小心」刮出10萬元獎金。

鍾沛君小年夜在臉書發文，驚喜地寫道「向來沒有偏財運的鍾爸爸吃碗麵竟然刮中十萬」，其父親鍾則良曾任台北市民政局前局長，鍾沛君貼出父親的Line對話紀錄，可見鍾則良性興奮語氣說「剛去巷口吃了一碗台灣傳統『雜菜麵』，在回家的路上順便買了一張『刮刮樂』，一不小心，竟刮到拾萬元！」。

「喔耶！我要回家領紅包了」，鍾沛君認為這除了是「轉運」，更相信是肺腺癌逝的母親在天上「特別準備的新年禮物」，因為捨不得鍾沛君父親近來都在煩惱女兒的病況。鍾則良也向老天許願「祈望我們家自今年開始轉好運，每位家人事事都順心如意，一生都健康，平安！」

網友們感到意外紛紛留言「雜碎麵在哪裡？我也要去吃」、「鍾爸爸可以借一下，幫我刮一張嗎？」、「我一直以為台彩都是騙人的」、「這事激勵了不少從無偏財運的人」，有人祝福鍾家「積善之家必有餘慶」、「表示妳們今年會有鴻運當頭！」，還有網友善意提醒「QR code切記碼一下，以免被人捷足先登」。