快訊

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

隱瞞安養院染疫死亡數 紐約州長幕僚道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃了巷口這碗麵 鍾沛君父親刮刮樂中獎10萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
國民黨籍台北市議員鍾沛君父親傳訊說「剛去巷口吃了一碗台灣傳統『雜菜麵』，在回家的路上順便買了一張『刮刮樂』，一不小心，竟刮到拾萬元！」。 圖／取自鍾沛君臉書
國民黨籍台北市議員鍾沛君父親傳訊說「剛去巷口吃了一碗台灣傳統『雜菜麵』，在回家的路上順便買了一張『刮刮樂』，一不小心，竟刮到拾萬元！」。 圖／取自鍾沛君臉書

台彩春節限定刮刮樂「2000萬超級紅包」昨天被桃園一對幸運夫妻刮出全台灣第一個貳獎「200萬加BMW休旅車」，國民黨籍台北市議員鍾沛君表示，近日父親在住家巷口吃碗「雜菜麵」（古早味什錦麵），回程順便也買了一張，「一不小心」刮出10萬元獎金。

鍾沛君小年夜在臉書發文，驚喜地寫道「向來沒有偏財運的鍾爸爸吃碗麵竟然刮中十萬」，其父親鍾則良曾任台北市民政局前局長，鍾沛君貼出父親的Line對話紀錄，可見鍾則良性興奮語氣說「剛去巷口吃了一碗台灣傳統『雜菜麵』，在回家的路上順便買了一張『刮刮樂』，一不小心，竟刮到拾萬元！」。

「喔耶！我要回家領紅包了」，鍾沛君認為這除了是「轉運」，更相信是肺腺癌逝的母親在天上「特別準備的新年禮物」，因為捨不得鍾沛君父親近來都在煩惱女兒的病況。鍾則良也向老天許願「祈望我們家自今年開始轉好運，每位家人事事都順心如意，一生都健康，平安！」

網友們感到意外紛紛留言「雜碎麵在哪裡？我也要去吃」、「鍾爸爸可以借一下，幫我刮一張嗎？」、「我一直以為台彩都是騙人的」、「這事激勵了不少從無偏財運的人」，有人祝福鍾家「積善之家必有餘慶」、「表示妳們今年會有鴻運當頭！」，還有網友善意提醒「QR code切記碼一下，以免被人捷足先登」。

國民黨籍台北市議員鍾沛君小年夜上街辦年貨。 圖／取自鍾沛君臉書
國民黨籍台北市議員鍾沛君小年夜上街辦年貨。 圖／取自鍾沛君臉書
鍾沛君貼出父親的Line對話紀錄，鍾則良性興奮說「剛去巷口吃了一碗台灣傳統『雜菜麵』，在回家的路上順便買了一張『刮刮樂』，一不小心，竟刮到拾萬元！」。 圖／取自鍾沛君臉書
鍾沛君貼出父親的Line對話紀錄，鍾則良性興奮說「剛去巷口吃了一碗台灣傳統『雜菜麵』，在回家的路上順便買了一張『刮刮樂』，一不小心，竟刮到拾萬元！」。 圖／取自鍾沛君臉書

春節 鍾沛君 刮刮樂 台彩

延伸閱讀

新春刮刮樂16款一次看 這款每刮必中獎金

鍾沛君自曝長輩不贊成公布病情 兩原因讓她坦然說明

最後一張刮刮樂剛好是生日 婦中百萬大獎刮刮樂照曝光

想中獎看這裡！過年玩刮刮樂 達人分析哪幾款中獎率高

相關新聞

邁入疫情第二年！盤點全台六現象 與2020年不一樣了

全台迎接新春過年，同時邁入新冠疫情第二年！你有發現這些人事物已經和去年不一樣了嗎？聯合新聞網整理以下五大現象，對比一年之間的生活有感變化...

吃了巷口這碗麵 鍾沛君父親刮刮樂中獎10萬元

台彩春節限定刮刮樂「2000萬超級紅包」昨天被桃園一對幸運夫妻刮出全台灣第一個貳獎「200萬加BMW休旅車」，國民黨籍台北市議員鍾沛君也表示，近日父親在住家巷口吃了一碗「雜菜麵」...

親友聚會沒事做怕尷尬？五款多人派對手機遊戲讓氣氛嗨起來

過年就是闔家歡聚、和親朋好友共度的時間！吃過飯聊過天後，除了大家各自低頭玩手機以外，還有更好的選擇～。以下推薦五款手機遊戲，每個都簡單好上手，更能在遊戲中拉近大家的距離。

屬兔財運旺！臨時起意玩刮刮樂 刮中20萬加電動機車

台彩公司今年首度推出商品獎項的千元面額刮刮樂「1000萬行大運」，第一個20萬加Gogoro機車於年前刮出，中獎人是一群...

最後一張刮刮樂剛好是生日 婦中百萬大獎刮刮樂照曝光

新北市蘆洲區一名婦人除夕當天拜完財神廟後，來到住家附近的彩券行購買刮刮樂，剛好櫃檯內的「1000萬行大運」刮刮樂只剩最後...

拜拜求籤有撇步！姓名、地址說清楚 「這些事」千萬不能做

許多人都會趁農曆春節到廟裡拜拜祈求平安，不少人也會向神明求籤，詢問接下來一年的運勢狀況。要注意！可千萬別因為「求籤心切」而不小心犯了禁忌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。