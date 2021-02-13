「狗來富」搖尾貼身 她幸運刮中100萬

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
春節連假展開，刮開就能馬上獲知結果的刮刮樂彩券廣受歡迎。 中央社
春節連假展開，刮開就能馬上獲知結果的刮刮樂彩券廣受歡迎。 中央社

桃園一家彩券行的「鎮店之狗」親自示範什麼是「狗來富」，牠緊緊尾隨、搖尾巴的那位客人，馬上刮中一百萬元。

台灣彩券表示，根據桃園「天財彩券行」描述，中獎人是一位五十幾歲的婦人，住在投注站附近、是店裡常客。當天，中獎人一進門，投注站的「鎮店之狗」handsome便搖著尾巴靠過來，中獎人摸摸牠的頭，喊了一聲「加油」，就靠近櫃台準備挑選刮刮樂，此時狗狗一反常態緊跟在中獎人的腳邊，搖著尾巴望著中獎人。

婦人買了「一千萬行大運」，刮開第一、二張都中五百元，店家本想開一本新的來挑，婦人卻說「沒關係，把這兩張刮完再說吧」，接著刮第三張時，竟中了一百萬元，handsome也汪汪兩聲，彷彿跟中獎人說恭喜！

春節限定的「二千萬超級紅包」刮刮樂，第一部ＢＭＷ休旅車已在除夕被刮出，台彩表示，全台第一個貳獎「二百萬加ＢＭＷ休旅車」，在桃園的這對幸運得主夫妻才買一張就刮中。

據彩券行描述，中獎的是一對年約四十歲夫妻，正在猶豫時，玩刮刮樂的客人說：「玩二千元那張刮刮樂就對了啦」，當下夫妻倆就決定買一張試手氣，全刮開後，夫妻看到汽車符號，這對夫妻說「不敢相信一張就中了！」

春節

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