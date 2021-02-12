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他包1000元紅包給小學生！被嫌少還揉成一團丟地 網：以後不用包了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友包了1000元紅包給晚輩，沒想到對方竟把紅包揉成一團丟在地上，令他相當傻眼。圖／爆怨公社
一名網友包了1000元紅包給晚輩，沒想到對方竟把紅包揉成一團丟在地上，令他相當傻眼。圖／爆怨公社

正逢農曆春節，許多人會返家與家人、親戚團聚，而小朋友都會期待收到長輩的紅包。一名網友包了1000元紅包給晚輩，沒想到對方竟把紅包揉成一團丟在地上，令他相當傻眼。

一名網友在「爆怨公社」發文，他包了1000元紅包給正在讀小學的晚輩，沒想到對方不僅嫌太少還在他視線內把錢收了，紅包袋直接揉成一團丟地上，令他氣得直呼，「不知道大人賺錢的辛苦嗎？」，不禁感嘆，「現在是不是一些小學生都很現實、很懂得金錢觀念！」。

此文一出，吸引1.8萬人按讚，網友紛紛表示，「不懂得尊重」、「可以收親戚的紅包就該偷笑了吧，我從小到大都只能拿我媽的」、「可以不用包了，省下一包」、「以前收到包一千就樂翻了，現在小朋友真的好現實啊」、「誇張耶！超沒家教的」、「現在很多小朋友對金錢的概念跟價值觀都有所偏差了」、「他們已經有通膨的概念了」、「沒辦法，同學會比較，看誰業績好」。

有網友則表示，拿紅包只是個心意，金錢多寡不是重點，「有拿到就不錯了，只是討個吉利而已，比金額反而壞了心情」、「過年包紅包，錢的多寡不重要，重要的除了心意之外，還有紅包的寓意」。

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