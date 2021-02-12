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過年最怕長輩尷尬問話嗎？ 司法院教你法律人都這樣回！
每逢春節假期，不少人最害怕長輩、親戚「過度關心」的問話，常使氣氛尷尬又不知道如何回話；司法院臉書粉絲專頁昨配合時節，po出多篇梗圖詼諧地教民眾應對親戚的「撇步」，至今已累積近千次分享、逾4000人按讚。
司法院粉專指出，過年期間有時會遇到一些尷尬的問題，到底該怎麼回話才得體，「告訴你法律人都怎麼回」。
司法院梗圖以LINE群組「我的家庭真可愛」對話為畫面，假設若二姑媽問「剛剛看到親戚怎都沒叫人啊」，可以回「三親等旁系血親尊親屬，恭喜發財」，接著二姑媽已退出群組；若舅舅問「什麼時候要結婚？」可以回「民法第975條婚約，不得請求強迫履行」，舅舅已退出群組。
若小阿姨問「薪水多少啊」，可以回應「面議」，小阿姨已退出群組，但司法院也補充，經常性薪資4萬以上才可以在徵人資訊上寫「面議」；若嬸婆問「什麼時候要買房子？」回應「我自始客觀不能」，嬸婆已退出群組。
司法院粉絲專頁PO上梗圖至今引起熱議，至今20小時已有超過4000人按讚、超過200則留言及近千次分享；網友回應「笑得肚子好痛，還好年夜飯還沒有開始」、「沒想到司法院那麼幽默」、「好有趣，法律生活化應用」。
但也有網友發現BUG指出，「不合理，人一直退出為什麼群組還是始終34人」、「怎麼一堆人退出群組，然後群組人數維持34人」、「唯一的bug是群組人數沒有遞減」。
司法院粉專也提醒，「回話一定有風險，家庭關係人人不同」，長輩其實也只是想跟大家聊天，應答前請妥善評估「人事時地物」。
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