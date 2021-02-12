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夫妻「一讚10元」賭紅包！ 5000網友力挺 夫投降掏5萬元認輸

聯合新聞網 / 綜合報導
網友與丈夫對賭，「一個讚10元、一筆留言10元」，最後有4878則留言及136個讚，總共5014，丈夫也非常有誠意的拿了50000元紅包給妻子。圖／ingimage
網友與丈夫對賭，「一個讚10元、一筆留言10元」，最後有4878則留言及136個讚，總共5014，丈夫也非常有誠意的拿了50000元紅包給妻子。圖／ingimage

農曆春節將至，許多丈夫會包給妻子紅包，日前一名男網友結婚十周年，他突發奇想利用網友的祝福來包紅包給妻子，一個讚就給5元，沒想到貼文一出3小時就吸引逾萬人按讚，讓原po送出一包大紅包。一名人妻看到貼文後瘋狂暗示，希望老公能比照辦理，沒想到對方竟不以為然，不料，此文一出，就獲得許多網友力挺，老公只好掏出紅包認輸。

一名網友在「爆怨2公社」發文，她希望今年的紅包能夠不同以往，於是拿了一篇「老公利用網友的祝福來包紅包給妻子」的文章給丈夫看，沒想到丈夫竟不以為然，認為現實中個人臉書不可能有那麼多讚，而原po則認為「我覺得他在笑我，不會有那麼多人支持我」，於是兩人決定對賭，「一個讚10元、一筆留言10元」。

文章一出，按讚和留言數竟讓丈夫忐忑了一整天，而為了讓丈夫有穩定的心情過年夜，妻子決定接受丈夫的投降，有4878則留言及136個讚，總共5014，丈夫也非常有誠意的拿了50000元紅包給妻子，剩下的則表示會用「這輩子來補」，妻子也表示，已達到今年的新希望目標並祝福大家辛丑牛轉乾坤、福氣滿滿。

網友紛紛表示，「說到做到，願賭服輸，這男人可以！」、「爆友很可怕的，光讚就能傾家蕩產」、「已羨慕，身邊太多豬隊友不會這麼做」、「哇塞，好讚哦，新年真快樂」、「超棒的老公～」。

網友與丈夫對賭，「一個讚10元、一筆留言10元」，最後有4878則留言及136個讚，總共5014，丈夫也非常有誠意的拿了50000元紅包給妻子。圖／爆怨2公社
網友與丈夫對賭，「一個讚10元、一筆留言10元」，最後有4878則留言及136個讚，總共5014，丈夫也非常有誠意的拿了50000元紅包給妻子。圖／爆怨2公社

春節

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