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生日遇過年超慘？苦主超崩潰 她無奈曝真相：根本雙重悲劇

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友的生日剛好都在過年期間，因此完全沒有過生日的感覺，「不知道大家生日都怎麼過」，不過也釣出生日是在特殊節日的網友表示認同。圖／ingimage
一名網友的生日剛好都在過年期間，因此完全沒有過生日的感覺，「不知道大家生日都怎麼過」，不過也釣出生日是在特殊節日的網友表示認同。圖／ingimage

農曆春節到來，不少人紛紛趕車返鄉與家人圍爐團聚，不過，一名網友卻相當無奈，因為她的生日剛好都在過年期間，因此完全沒有過生日的感覺，「不知道大家生日都怎麼過」，不過也釣出生日是在特殊節日的網友表示，「我懂」。

一名網友在「爆怨2公社」發問，「有沒有一樣生日都在過年期間，完全不知道什麼叫過生日的人？」，並貼出和朋友的一則對話截圖，友人首先問她2月哪幾天有空檔，再詢問生日有什麼計畫，「想吃東西唱歌，還是有什麼想法」，她則無奈表示，其實自己也不知道，因為她每年的生日都在過年期間，「嚴格來說我從來沒過過生日，我還真不知道大家生日怎麼過的」，文字中充滿悲傷與無奈。

原po在留言中表示，今年的生日剛好在除夕，有一年還是在元宵節，「壽星優惠還不能與特殊假日併用！雙重悲劇！」，且從沒用過當日當週的壽星優惠，「根本輪不到我們 ，家人都只有新年快樂而已」。

此文一出，釣出許多苦主，「生在7、8月才真的不知道什麼叫生日…都在放暑假。舊同學畢業了，新同學還沒認識…我的生日還在指考…怕考試緊張腸胃不舒服，家人買蛋糕回來都還不敢吃」、「我大都在農曆前後那幾天....除夕、初一都有過」、「我的生日都在母親節前後，所以我都過母親節，而且今年是在當天喔」、「我媽生日國曆2/14，農曆年初四！今年兩天撞在一起！是要去哪裡吃飯啦！」、「我老婆2/10剛好除夕前一天，後面又是2/14情人節，三個願望一次滿足」。

網友無奈表示，「生日是啥」、「我能懂，因為我也是」、「過年期間朋友想慶祝都很困難，重點家人還忘記」、「讀書時期生日都在期末考，連自己都不想慶生」、「唉！生日蛋糕都省了，用發糕替代！」。

春節

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