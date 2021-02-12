他包16.8萬給女友反被嗆「應給年終一半」 網勸：不如孝敬父母

農曆春節將至，每逢過年許多人都會煩惱紅包要包多少，一名網友因紅包跟女友冷戰，女友認為原po包給她的紅包連年終的一半都不到，無法接受，由於他不知道包給女友紅包的行情，於是想問問網友們的建議。

一名網友在「靠北女友2.0」發文，他在IC廠上班，今年年終大約八個月薪資，本想包168000元的紅包給女友一個驚喜，不料，女友反而臭臉表示，包的金額「連年終一半都不到，要怎麼包給家人？」，因此現在正在為「是否把紅包金額提高到一半」跟女友冷戰中，由於對方是自己的第一任，因此原po不了解包給女友紅包的行情，於是想問問網友們，「真的有需要到年終一半嗎？」。

網友紛紛建議原po放生，「不需要吧，心意到就好，就算只有紅包袋而已，也是一種窩心感」、「女友很有事...建議放生吧！又不是老婆，有包就要偷笑了，還嫌不夠」、「不要放生，你會害到其他人」、「跟她說你真的錯了，需要把錢拿回來，重新包給她，裡面改放168元，然後放生吧」、「幫別人養老婆的概念嗎？哈哈哈」、「女友的包一天的薪水就好了，老婆的包年終一半也不嫌多」、「她只把你當atm，清醒點…」。

不過，有網友建議原po把錢拿來孝順父母比較實在，「168000你孝順你父母比較好」、「包在多以後都別人的，給家人實在多了」、「沒必要養好養滿別人的老婆…那些包給自己的父母比較實在」、「16.8萬已經超高了好嗎，不如留著孝敬父母」、「自己賺的錢包給自己爸媽吧，就是個女友，沒欠你多少」。

有網友則認為，女友若要包紅包給自己父母應該拿自己的錢，「168000還臉臭啊，分了吧，沒必要包啊，自己的父母自己花錢包，還想靠男友的」、「又不是老婆！女朋友而已，她自己不會賺錢包給她自己家人嗎？」。