30k男「騙爸媽要上班」不敢回家過年！ 原因曝光惹人鼻酸

許多小朋友都喜歡春節，除了可以放假大吃大喝外，還能領滿滿的紅包，但對於大人來說，過年可能就是一種壓力了。日前有網友透露，由於學生時期不好好努力，畢業後工作月薪只有3萬元，面對親戚們的「關心」，過年就像夢魘一樣痛苦。

原po在「Dcard」上發文表示，小時候很喜歡過年，長大後卻變成夢魘，原因是自己高中時太愛玩，沒好好念書，幾乎裸考上大學，只能讀台中某夜市大學，結果混學歷的後果是，畢業後很難找到好工作，月薪只有3萬元左右。

原po接著說，這幾年過年回家，總是會被大伯父問「薪水多少？」，不禁心想可能是堂哥年薪破百萬，所以比較起來很有成就感，加上堂弟目前就讀頂尖大學，自己就成為親戚間的笑柄。更誇張的是，初二回來的姑丈是個工廠小開，因為兩個表女兒都在美國留學，所以非常驕傲，原po叫他姑丈，他看都不看一眼，且態度非常跩，根本看不起人。

原po自責談到，這樣情況已經歷5年，非常痛苦，今年只好致電爸爸，騙他說過年要上班不能回家。其實自己早就開始休年假，雖然不想說謊欺騙父母，不過也不想再回去被折磨，直呼「這種事我的身心都病了，真的很羨慕一些同事家族的人都很平庸，回去過年都沒壓力。」

雖然原po被羞辱了多年，但他並不受到打擊，認為「以前覺得親戚問工作、感情這些真的很沒禮貌，但現在會反過來思考，討厭被人家問不就是因為我覺得很丟臉嗎？」而解決這種狀況的最好方式，是要靠自身努力，「如果我高薪、有能力結婚，和他們同等級就不會自卑了，畢竟年輕人真的很在意面子」，最後也期許自己今年能考上公職，明年就不用再逃避與欺騙家人。

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「考上公職也不會年薪百萬，就算考上了還是繼續被酸而已，就當一回驚世子孫啊，直接嗆回去就好，嗆回去一次他們自討沒趣也就不會再問了，你需要勇敢一點，搞到自己生病不如就直接讓他們閉嘴」、「我都覺得親戚又不是我家人，是我爸媽的家人，自己有跟爸媽吃到飯就好，有些親戚怎樣根本沒差」、「過年還是回個家，真的不用這麼在意一年才見一次的那些人，自己的人生自己過得好比較重要」。