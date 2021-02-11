除夕必做！命理師揭「招財大法」只要準備紅包袋跟新鈔

今天就是除夕了！不少人都期望新年能夠有好運氣、好財運，命理師林霖在節目分享「招財大法」，要把握除夕夜的吉時，只要準備好一張紅紙寫上心願，紅包袋還有新鈔，簡單就能進行。

林霖曾在節目「命運好好玩」教學招財大法，首先準備一張紅紙，上面寫著今年年份和姓名，並且寫下一個心願，接著在下面畫下一個六芒星，代表天地，最好寫上事業和財運，寫完後準備9張紙鈔，面額要相同，如果是1000，就要準備同樣的9張1000元新鈔，因為95至尊，是極大的陽數，可以把錢放大。

再來準備一個紅包袋，在年夜飯吃完後，把鈔票放進去，心願紙要放在鈔票上面，讓它啟動，接著封起來就不要打開了，晚上睡覺的時候，把它放到枕頭下面，最好是直接放在枕頭套裡，然後初一到初三的時候到三間廟宇。

第一間要到常拜的那間，第二間要到財神廟，有財神都可以，第三間就要到家裡附近的土地公廟，神明會眷顧你，三間廟都要帶著紅包袋去過爐，回到家後就放到枕頭下，放到冬至吃完湯圓後，就把這9張鈔票拿出來，放到聚寶盆或是拿去銀行存起來，接著心願紙能在12月24日送神時跟著金紙一起燒掉。