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廚師曝8道自家年夜菜 網看傻：比一桌一萬精緻

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO貼出自做的年夜菜，8樣菜色樣樣擺盤精緻、用料實在。圖擷自Dcard
原PO貼出自做的年夜菜，8樣菜色樣樣擺盤精緻、用料實在。圖擷自Dcard

今日是除夕夜，家家戶戶圍爐過年，也是家中準備大餐的一天，不過許多人都相當好奇，廚師家中的年夜飯究竟是長怎樣。有廚師近日在「Dcard」分享自製年夜菜，令網友目瞪口呆，只見原PO煮了8樣菜，用料實在、擺盤精緻，有螃蟹生魚片拼盤、檸檬蝦、黑胡椒牛骰、蒲燒鯛櫻花蝦炒飯等菜色，貼文一出，不少人連連表示羨慕。

原PO表示，自己的職業是餐廳廚師，但過年餐廳通常沒有休假，因此今年自己提前煮了年夜飯，他說，一直以來都是煮給別人吃，這次是第一次在家煮年菜，在家人提議下煮了一桌8樣菜。只見原PO的菜色有四喜拼盤（生魚片、五味透抽、松葉蟹、貴妃鮑）、檸檬蝦、西蘭花炒帶子、野菇燉娃娃菜、黑胡椒牛骰、蒲燒鯛櫻花蝦炒飯、剝皮辣椒雞湯、水果。

菜色每道擺盤都相當精緻，甚至還有裝飾品，就連水果都裝在柳丁外皮內，不輸餐廳擺置。貼文一出後，不少網友也驚嘆，「很猛，食材好高級好好吃的感覺」、「比外面一萬一桌的還精緻，已跪」、「那個蒲燒鯛炒飯我一個人可以把他吃光，看起來超讚的」、「廚師果然厲害」、「我爸也是廚師，但他基本上不在家煮飯」、「請問請你來家裡煮要多少錢」。

原PO也向網友透露，這樣8道菜的成本約1700元，因為是到餐廳大量採購，所以價格會比較便宜，且自己也會免費到別人家幫忙煮飯，網友看到原PO回應後也紛紛表示，「可以每一個的食譜都要嗎」、「比我想像中還便宜欸，只能說家裡有個大廚師真好真幸福」、「我也想要有個廚師老公嗚嗚嗚嗚」。

春節 年菜

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