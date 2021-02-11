砸一萬元買100張刮刮樂！實際獲得獎金曝光 網：驚喜滿天

趁著春節假期，許多人會到彩券行玩刮刮樂試試今年手氣，或是替自己加紅包獎金，近日有一名網友分享自己到彩券行花了一萬元買了100張100元的刮刮樂，結果回收金額只讓直呼「開心就好」，也說這就是一篇勸世文。

網友在臉書「爆廢公社二館」分享了最近到彩券行買刮刮樂的經驗，他買了100元的面額刮刮樂100張，玩的是100元面額的「金喜滿天」，彩券特色為頭獎50萬元5個，超過18萬個500元(含)以上獎項，玩法則是任一比賽中，若「您的號碼」大於「對手的號碼」，即得該比賽獎金（不可跨比賽對獎），中獎機率是34.02%。

結果原PO全部刮完後，原本花的1萬元只回收了6,200元，他也直呼這是一篇「勸世文」，但也想說「開心就好」。

網友看到也說「輸3800，但是換到刮了100張刮刮卡的樂趣，其實還是ok的」、「超過6成回收是正常的」、「沒有先把一千放風吹，再跟著錢跑進彩券行...然後就...」、「玩的是樂趣」、「驚喜滿天啊」。