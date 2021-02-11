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刮刮樂爽中3萬元！同事想沾喜氣慫恿合資 結局逆轉讓他想哭了

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO玩2,000元刮刮樂中3萬，公司阿姨慫恿合資，結局卻讓人哭笑不得。圖為去年（2020）台彩發行面額2,000元的刮刮樂。 聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影
原PO玩2,000元刮刮樂中3萬，公司阿姨慫恿合資，結局卻讓人哭笑不得。圖為去年（2020）台彩發行面額2,000元的刮刮樂。 聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影

農曆春節即將到來，許多民眾都會在春節期間買刮刮樂試試手氣，希望能成為頭獎的幸運得主，有一名網友表示日前到彩券行買了刮刮樂，結果中了3萬元，後來同事得知後想沾喜氣慫恿他合資，他也決定繼續加碼，結局讓人哭笑不得。

網友在臉書社團「爆料公社」發文，在過年最後一天上班日時的中午，心想最後一天了試試看手氣，便走進了附近的彩券行，錢包剩下4,000元，這時瞄到了2,000元面額的彩券，想想之前已經輸到快跑路，但他心想「哪裡跌倒哪裡爬起來」，於是隨便挑了一張，結果槓龜。

看著皮包內剩2,000元，隨即下定決心再買一張，結果刮開最上面的車子欄位時，第一個號碼就中了5,000，最後拿去店員面前掃描，總共是中了3萬元，扣掉稅後實拿23,880元，原PO表示這是人生第一次中1萬元以上的金額「此刻心裡只有爽字！」

他這時想到有認識的彩券行提過，如果一本裡面有一張3萬的，那同一本裡面一定有一張十萬的，看著檯面上還有十幾張2,000元刮刮樂，他心想要拚嗎，掙扎後則認為「見好就收」，轉身離開了彩券行。

下午上班後，公司阿姨聽聞他中了3萬，立刻拿1,000元說要合資買一張，但原PO連忙解釋那本彩券也被其他人買過，不一定會有，但還阿姨還是躍躍欲試「沒關係，你今天運氣那麼好，沾沾你的福氣，輸贏不重要！」

原PO心想既然自己中獎了，就當作同樂一下好了，於是又回到彩券行，快速連續買了數張2,000元刮刮樂，結果有三張槓龜，其他都是中1,000元，他笑著說槓龜的都被我買完了，這下子可以放心幫同事買了！隨手挑了一張拿回去，阿姨很興奮刮開後中2,000元，沒輸沒贏，但覺得原PO運氣真的不錯，堅持要他再回去換一張。

到了店裡看同一本刮刮樂剩沒幾張，索性全部刮開，然後又帶回去一張，結果阿姨刮開後又是2,000元，這時阿姨又要他再回去換，原PO則連忙搖頭「別了吧，妳去好了，我去又會亂刮！而且那本我早就刮完了！」沒想到阿姨卻說「開新的一本，說不定還有中大獎的機會呀！總要有個結果呀....」。

最後原PO熬不過阿姨的要求，只好再跑一趟，這時隨手拿了一張回去，果不其然這張就槓龜，阿姨也終於死了心，最後原PO下班的時候，打開錢包看著裡面的錢，依然是4,000元，他也不經心想「我今天有中獎嗎？」網友看到結局也直呼「勸世文」、「深深懷疑，那位阿姨是那間彩券行的間諜」，也有人認為「幸好還有原來的4000元」、別幫人買比較好」。

春節 刮刮樂

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