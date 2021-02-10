初二醫院總是人潮塞爆？醫揭：因為「天邊孝子症候群」發作

農曆新年期間，民眾忙著返鄉、大掃除、走春拜年，卻也有不少人湧進醫院急診室，讓醫護人員忙翻天。加護病房醫師陳志金指出，每年年初二急診人數最多，可以稱「回娘家症候群」，但其實是「天邊孝子症候群」的一種表現。

陳志金醫師在個人臉書「Icu醫生陳志金」發文分享春節時，醫院急診室都是車水馬龍，非常擁塞，他分析6個主因：大部分診所停診，所以病人只好改掛急診；冬天是流感旺季，返郷人潮加上家人群聚傳播病毒；天冷民眾容易出現心肌梗塞、腦中風等病；再者，新年期間民眾大吃大喝導致腸胃炎、酒醉不適；出遊人潮多車禍也多；諸多醫院會「關病房」，因此急診等病床的人較多。

不過這7天年假中，哪一天急診人數最多呢？陳志金醫師解答「從以往的統計來看，是年初二！」，其實除夕圍爐時，急診相對平靜，但是晚餐過後人潮就會湧現；而除夕、初一，長輩們比較避諱到醫院，寧願等到初二再去。所以，初二中午過後人潮最多，其實就是和過年習俗「回娘家」有關。

「嫁到遠方的孝順女兒，終於回來了！」，陳志金醫師表示，這通常是因為兒女平日沒陪在父母身邊，過年回家總覺得父母和自己腦海裡的樣子不同；另外，父母此時也才有機會吐露身體慢性病，便出現「孝順的女兒很不捨，心裡也感到愧疚、覺得兄弟嫂嫂怎麼都沒有好好的照顧父母」，為了表示孝順，就在過年期間，硬把父母帶去看急診，但其實是一種補償心理，他感嘆「急的是自己內心的愧疚啊！」。

陳志金醫師認為，這個其實是「天邊孝子症候群」的一個分支，叫「年初二症候群」或者「回娘家症候群」，他也呼籲這些「孝順民眾」不要把家人相處時間耗在急診，因為急診大部分是臨時性的處理，慢性病最後還是得預約回到各專科門診追蹤治療。

陳志金醫師建議大家，關心父母可以多帶保健食品、止痛貼布回娘家，或提前致電詢問長輩需要什麼，還能抱抱父母感謝養育之恩，醫師打趣地說「紅包可以再包大包一點」，把急診留給真正有緊急需要的病人。