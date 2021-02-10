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除夕晚上動手做！「紅紙+紅包袋」許願法 好運加倍

聯合新聞網 / 綜合報導
農曆新年將至，許多人最期待的就是領壓歲錢。 示意圖。圖片來源／ingimage
農曆新年將至，許多人最期待的就是領壓歲錢。 示意圖。圖片來源／ingimage

農曆新年將至，許多人最期待的就是領壓歲錢，而命理師林霖也為沒有領到紅包的民眾準備一個「除夕紅包袋許願法」，只要使用紅紙和紅包袋，就可以輕鬆許願。

林霖在《命運好好玩》中說明，除夕晚是適合做紅包袋許願法的時機，首先將願望寫在一張紅紙上，並在紙上畫上一顆六芒星（代表天地啟動心願），隨後在準備九張相同幣值的現金紙鈔放入紅包袋內，然後把準備好的紅紙放在鈔票上方，密封好後放在枕頭下。

再來，需要去平常常去的廟宇、財神廟及住家附近的土地公廟，共三間廟宇將此紅包袋過爐，拜完後將紅包放在家裡保留到冬至時，便可以將裡面的現金存至銀行。另外，心願紙則能在農曆12月24日送財神時，去土地公廟將其和金紙一起燒化。

對於今年有領到壓歲錢的人，命理師吳美玲也分享三種增加財運的辦法，第一是存銀行，第二是能把紅包放在皮夾內49天，作為招財錢母，並以放168、188等吉祥數字為主，三則是把紅包放到枕頭底下，並以紅紙寫下出生年月日和「日日見財」。

春節 紅包 財運 除夕夜

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