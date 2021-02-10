大樂透今晚頭獎上看5.5億！4星座手氣最旺 財運能量最強時間曝光

今天是小年夜，也是春節連假的第一天，大樂透目前已連17摃，台彩預估今天開獎的頭獎上看5.5億元，趁著春節假期，不少民眾都想試試手氣，星座專家小孟老師幫大家整理了中獎率最高的四個星座，看看你是否在榜上吧！

Top4:魔羯座

木星落入魔羯座財庫宮位，顯示魔羯座財運爆發力十足，但受水逆影響代表在選號時會錯過不錯的數字，建議憑著第一直覺是最準的。

除此之外木星也代表紅色力量，因木火相生，若能在今日找到紅包袋或紅色色紙，在外面寫下財神速速來，再攜帶紅包袋到投注站，說不定能引來過路財神讓你中到大獎。

幸運數字：

1.4.0.2

Top3：雙子座

今日雙子座的財帛宮很好，顯示雙子座投資運勢很旺盛，吉星可以幫你招來財氣，小孟老師建議您可以在腰帶上，用食指劃9個錢幣的符號，代表九五至尊，腰藏萬貫，讓你在下注後可以富甲一方。

幸運數字：

1.4.5.0

Top2:金牛座

天王星落入金牛座，顯示今日金牛座有突發橫財，運勢表現亮眼，小孟老師建議你可以用一張白紙，再白紙上畫一個金元寶，並且可以在金元寶下方寫下自己的名字與生日，然後帶著畫好的金元寶到投注站下注，元寶的能量就能讓你全身上下充滿財氣。

幸運數字：

1.7.0.8

Top1 巨蟹座：

今日巨蟹座財運能被財神加持，因此今日想求財的人一定要特別衝動，建議你下注前冥想森林之王獅子，獅子能量能撼動不動的財帛宮位，讓你的財庫再度點燃。

幸運數字：

5.9.1.4

財神：

正西方

建議尋找住家或工作地西方的投注站能讓你財庫飽滿。

財運能量最強時間：

中午11：00-15：00

晚上17：00-19：00

幸運生肖：

兔.牛.狗.蛇

今年台彩春節加碼總獎金8.6億元、創近4年新高，其中最受歡迎的大樂透加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，自2月9日起至2月13日每期各加開一組9個號碼，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元「春節大紅包」，總加碼金額3.6億元，同時2月9日起連續13天「大樂透」天天都開獎，民眾每天都有機會晉身億萬富翁。