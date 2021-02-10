快訊

亞洲盃籃賽／最少10位！出賽人數不足 中華隊退賽

紅綠燈下的乞討者？「印尼銀人」街頭求生記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大樂透今晚頭獎上看5.5億！4星座手氣最旺 財運能量最強時間曝光

聯合新聞網 / 小孟老師
大樂透頭獎獎金上看5.5億元。（本報資料照片）
大樂透頭獎獎金上看5.5億元。（本報資料照片）

今天是小年夜，也是春節連假的第一天，大樂透目前已連17摃，台彩預估今天開獎的頭獎上看5.5億元，趁著春節假期，不少民眾都想試試手氣，星座專家小孟老師幫大家整理了中獎率最高的四個星座，看看你是否在榜上吧！

Top4:魔羯座

木星落入魔羯座財庫宮位，顯示魔羯座財運爆發力十足，但受水逆影響代表在選號時會錯過不錯的數字，建議憑著第一直覺是最準的。

除此之外木星也代表紅色力量，因木火相生，若能在今日找到紅包袋或紅色色紙，在外面寫下財神速速來，再攜帶紅包袋到投注站，說不定能引來過路財神讓你中到大獎。

幸運數字：

1.4.0.2

Top3：雙子座

今日雙子座的財帛宮很好，顯示雙子座投資運勢很旺盛，吉星可以幫你招來財氣，小孟老師建議您可以在腰帶上，用食指劃9個錢幣的符號，代表九五至尊，腰藏萬貫，讓你在下注後可以富甲一方。

幸運數字：

1.4.5.0

Top2:金牛座

天王星落入金牛座，顯示今日金牛座有突發橫財，運勢表現亮眼，小孟老師建議你可以用一張白紙，再白紙上畫一個金元寶，並且可以在金元寶下方寫下自己的名字與生日，然後帶著畫好的金元寶到投注站下注，元寶的能量就能讓你全身上下充滿財氣。

幸運數字：

1.7.0.8

Top1 巨蟹座：

今日巨蟹座財運能被財神加持，因此今日想求財的人一定要特別衝動，建議你下注前冥想森林之王獅子，獅子能量能撼動不動的財帛宮位，讓你的財庫再度點燃。

幸運數字：

5.9.1.4

財神：

正西方

建議尋找住家或工作地西方的投注站能讓你財庫飽滿。

財運能量最強時間：

中午11：00-15：00

晚上17：00-19：00

幸運生肖：

兔.牛.狗.蛇

今年台彩春節加碼總獎金8.6億元、創近4年新高，其中最受歡迎的大樂透加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，自2月9日起至2月13日每期各加開一組9個號碼，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元「春節大紅包」，總加碼金額3.6億元，同時2月9日起連續13天「大樂透」天天都開獎，民眾每天都有機會晉身億萬富翁。

春節 大樂透

延伸閱讀

史上最長！「大樂透」春節加碼連開13天 各期獎號看過來

大樂透摃龜！小年夜頭獎上看5.5億 今晚31人提前成百萬富翁

億元頭獎幸運兒面貌公開 財神爺最愛橢圓臉O型中年男

雙北去年財運最旺 大樂透頭獎最多開在台中

相關新聞

2021年哪些生肖犯太歲？化解方法完整公開

好不容易熬過了2020年，以為一切正要好轉時，許多人才發現自己又遇上「犯太歲」的危機！過了農曆年之後就是牛年，應該只有屬牛犯太歲吧？不對喔！還有好幾個生肖一樣要注意。科技紫微網現在就為大家說明，牛年究竟有哪些生肖犯太歲，又該如何化解呢？

心測：選春聯，測你新的一年能否心想事成？

農曆年是華人社會的大日子，為了除舊佈新，貼上新的春聯，祈求新的一年能順利轉運。特別是去年全世界都被疫情影響得七葷八素，想必大家都希望能轉運翻身吧！那麼，你會如何挑選今年的春聯呢？科技紫微網將藉由你選擇的春聯，測你這一年能否心想事成？

大樂透今晚頭獎上看5.5億！4星座手氣最旺 財運能量最強時間曝光

今天是小年夜，大樂透目前已連17摃，台彩預估今天開獎的頭獎上看5.5億元，趁著春節假期，不少民眾都想試試手氣，星座專家小孟老師幫大家整理了中獎率最高的四個星座，看看你是否在榜上吧！

雙北去年財運最旺 大樂透頭獎最多開在台中

過年期間到處走春去，不少民眾會趁走春時在各處買點彩券碰運氣，2020年哪個縣市財運最旺呢？根據台彩統計，去年所有電腦型彩...

億元頭獎幸運兒面貌公開 財神爺最愛橢圓臉O型中年男

過年期間到彩券行買大樂透或刮刮樂，已成為台灣人過年必備的活動之一，而什麼樣特徵的人運氣最好呢？據台彩調查，2020年與2...

史上最長！「大樂透」春節加碼連開13天 各期獎號看過來

農曆春節到了，台灣彩券宣布，今年大樂透從2月9日起至2月21日，連續13天每天開獎，創史上最長連續開獎天數；此外，除了上述13天、加上23日與26日，台彩也增開「春節大紅包」，每期各加開一組9個號碼，只要其中6個號碼全部對中，就有機會抱走百萬大獎，活動期間共提供360組的100萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。