想中獎看這裡！過年玩刮刮樂 達人分析哪幾款中獎率高

過年買彩券、刮刮樂已經成為全民運動，許多人都想趁著春節時，拿著年終獎金或紅包去試試手氣，但刮刮樂到底好不好中獎？財經專家《股海筋肉人》就在粉絲專頁貼出自己的分析整理，提供給想小試身手的人做為參考，並提醒大家要量力而為。

《股海筋肉人》用excel檔來統計近期發行的刮刮樂所有獎項及期望值，分別有100元、200元、300元、500元、1000元、2000元等多達16種的刮刮樂。作者分析之後直言所有刮刮樂的期望值都是負的，而且這些計算都是未含稅的，所以期望值可能會再更低一些，民眾若想試手氣要量力而為。

他舉例假設要投入5萬元買刮刮樂，就應該盡量買面額高的，例如2000元的比1000元好，1000元比500元的好，雖然可以刮的張數比較少，也沒有樂趣感，但是每百元可回收的金額越多，收回來的錢也會比較多。

《股海筋肉人》也根據「每百元期望值」建議民眾，如果要買100元面額的就挑「好運到」，200元的挑「刮刮金樂透」、500元挑「超級麻將」，其餘的300、1000、2000的面額只有發行一檔，就按個人喜好購買。最後作者也提醒大家，買刮刮樂最好以慈善捐款為出發點，沒中就當作捐款助人，買起來才會心情愉快。