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過年大掃除秘訣不藏私分享！什麼順序打掃最快你知嗎？

聯合新聞網 / MamiBuy
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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準備好過年大掃除了沒？年前打掃是一個傳統習俗之一，象徵掃除晦氣、除舊布新，展現新氣象迎接新年。但家中東西怎麼多，按什麼順序打掃最快呢？不妨參考這篇的大掃除秘訣，讓過年打掃再也不可怕！

一、大掃除由來

大掃除是東亞地區過年的傳統習俗，於每年農曆年的送神日（農曆12月24日）到一年之末的除夕（農曆12月30日）之間進行。大掃除意義在於「除舊布新」，意思是除去舊的事物、展現新氣象，也有除去過去一年的厄運，迎接新的一年開始之說。於是每到年末家家戶戶便會開始大掃除，掃去家中灰塵、揮別舊物，換成美好新事物迎接新年的到來。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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二、大掃除順序

每個家庭的格局不同，因應不同房間數與坪數大小，打掃順序也略有差異。但整體來說可參考下列幾點概念來進行：

1. 列出打掃List

由於大掃除不一定會一日內完成，會分好幾天進行，不妨先列出所有打掃區域，以及區域內要整理的物品，然後將難易度高（較費力、耗時）的區域排在前幾天，才不會進入打掃後期越來越沒力、虎頭蛇尾。

2. 先整理、清除後打掃

打掃前務必先整理家裡，同時淘汰不需要的物品，一來清出空間、二來讓大掃除項目、區域更明確。

3. 從小地方開始

以廁所為例，可先從鏡子、洗手台等處開始，最後針對大面積（如地板）等區域開始清掃。

4. 從上到下

由於打掃時容易讓物品上的灰塵在擦拭時落下，所以大部分都會先從高處開始清潔（高處也比較費力），若是先從低處開始打掃，容易在往上打掃時又將灰塵落到已掃過之處。

5. 地板最後擦

打掃期間容易因搬移物品、取出舊物、人員進出等行為，讓灰塵、垃圾掉落，將地板列為最後清掃區域，並一次完成最為合適。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
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三、大掃除價格

由於不少夫妻是雙薪家庭，忙於工作或是家中長輩年事已高，不宜麻煩家人，對此不少家庭會請清潔公司來打掃。而清潔公司的計費方式分別有鐘點式、時段制或是依據清潔項目來計費等。鐘點式報價平均300/hr起不等，建議依據所在區域詢問報價最為準確。適逢年節，越靠近過年費用也有可能越高。

四、大掃除禁忌

1. 由室內掃到室外，象徵把霉運掃出去，留下福氣與財運到家中

2. 春聯記得換新，因為新年要新氣象，別因為舊春聯還很新就不換

3. 冰箱、米缸不能空，塞越滿越好！塞滿存放食材之處有「豐收」之意，象徵來年能衣食無缺、圓圓滿滿

4. 若家中有供奉神像，勿用一般打掃抹布擦拭，用能去霉運的柚子葉做清理

5. 年前不宜大肆更動家中裝潢，避免因挪動位置影響好運

6. 正月初一開始不行打掃，以保留「財氣」，直到初五後再行清潔

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)
(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

本文擷取自「過年大掃除秘訣不藏私分享！什麼順序打掃最快你知嗎？」，由《媽咪拜》授權轉載

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