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年節氣氛為何愈來愈淡？ 網指主因「從領紅包變發紅包」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友指出「越來越感受不到台灣的過年氣氛」，貼文掀起眾人熱議。 歐新社
網友指出「越來越感受不到台灣的過年氣氛」，貼文掀起眾人熱議。 歐新社

2月11日就是農曆除夕，走在路上能發現店家、百貨擺放春節裝飾來增添喜氣，不過，有網友指出「越來越感受不到台灣的過年氣氛」，並以往年盛況來做對比，貼文也掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，記得小時候快到過年前，街上已經很有年節氣氛，隨處可見紅色春聯，過年歌曲和放鞭炮，再者年夜飯，親戚串門拜年，穿新衣戴新帽等，但長大卻體會不到這滋味，感覺過年快比不上中秋節烤肉，為何一年比一年沒過年氣氛呢？

問題曝光後，網友留言回應，「過年還沒聖誕節跟跨年有氣氛」、「爺爺奶奶不在年味就少了，親戚也沒有過年齊聚一堂的理由」、「以前通訊不發達偶爾才見面很難得，現在手機視訊方便所以無感」、「元宵節賞燈會還比較有過年感」、「生活變好平常新衣、零食可以直接買，因此期待就少了」。

此外，多數人認為跟「年紀增長」有關，「因為你長大了，過年主要是給小孩過的」、「因為你從領紅包變成發紅包」、「以前坐等收紅包，長大變發紅包了，當然氛圍覺得沒那麼好」、「小朋友真的比較期待過年，長大就覺得這節日很平常」。

春節

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