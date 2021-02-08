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不看會後悔！年菜熱量排行揭曉 營養師曝「不怕胖吃法」
過年期間總免不了大魚大肉、糕點零食，導致春節過後體重直線往上飆，對此營養師高敏敏特別揭露「15道年夜菜的熱量排行」，並教導大家健康飲食的小撇步，讓你可以吃得開心又不怕變胖。
高敏敏在臉書奉上年菜熱量排行，「筍絲蹄膀（1500g）4103大卡」、「臘味米糕油飯（1000g）2607大卡」、「紅燒獅子頭800g(約8顆）2536大卡」、「佛跳牆（2480g）2532大卡」、「東坡肉（550g）2448大卡」、「燉全雞湯（2500g）1683大卡」、「糖醋魚 （750g）1198大卡」、「八寶芋泥（650g）1092大卡」。
「港式蘿蔔糕（一條1000g）1010大卡」、「干貝海鮮蔬菜湯（1200g）818大卡」、「烏魚子（一整片200g）800大卡」、「清蒸魚（600g）768大卡」、「黃金炸蝦球300g（約10顆）729大卡」、「藥膳醉蝦 500g(約15尾） 510大卡」、「綜合水果盤（1050g）400大卡」。
高敏敏表示，傳統年菜都是用勾芡、油炸、油煎、多醬汁、多糖、糖等調味，因此整桌的總熱量高達23234大卡，如果想吃得健康建議將多次調味的佛跳牆換成火鍋，清蒸魚取代糖醋魚，以低脂肪肉類如雞肉、牛腱肉、鮮蝦，取代高脂肪肉類如東坡肉、蹄膀，最重要的一點是多攝取高纖蔬果，藉此促進腸胃蠕動，消化肚中的豐盛年菜。
至於大家最關心的食物總量，高敏敏說明全穀雜糧吃8分滿碗，米糕、八寶芋泥盡量換成糙米、南瓜、芋頭、山藥，豆魚蛋肉吃1個手掌大小厚度，蔬菜吃1.5個拳頭，餐後點心吃1個拳頭，選擇當季新鮮水果，少吃花生糖、餅乾、糖果，飲料喝1杯無糖飲品、乳製品，含糖汽水盡量少碰。
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