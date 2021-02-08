不看會後悔！年菜熱量排行揭曉 營養師曝「不怕胖吃法」

農曆新年即將到來，回想去年至今，COVID-19新冠肺炎入侵我們的生活，迫使我們提高警覺，共同拉起防疫警報，相對的也多了時間思考快樂人生的意義！適逢疫情升溫階段，在這樣緊繃的日常中，能和家人朋友團聚一堂，不僅是加倍的幸福，也是至高的幸運。「抗病毒防疫，人人有責」的現在，顛覆過去訂高級餐廳、家人忙進忙出準備大菜的日子，許多人寧可選擇在家吃，光看近一個月，在家吃團圓飯的網路討論就累積超過1千7百多筆了

2021-02-06 14:56