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他嘆越來越少人包紅包！網曝悲慘真相：今年連年終都沒有

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友表示，現在越來越少人在過年包紅包。 圖／聯合報系資料照片
有網友表示，現在越來越少人在過年包紅包。 圖／聯合報系資料照片

近年景氣不佳，尤其今年碰上新冠肺炎疫情，不少人年終獎金都是掛零，導致難以負擔過年紅包。有網友發現，因為薪水不多，造成現在願意包紅包的大人們好像越來越少。其他網友則留言「包紅包本來是討吉祥美意，現在卻變調為親戚間的戰爭，真的很無聊」。

有網友在PTT發文表示，「30歲以上的人以前小時候只等著領紅包，現在已經到了要發紅包給晚輩的年紀，雖然有一份工作，但薪水可能不多，除非捨得拿自己的年終出來散財，不然包個200元不如不要包了，所以過年是不是越來越少人會發紅包了？」

對此，其他網友留言「今年多少人沒年終獎金了，不要勉強了」、「沒錢的人才會包不出來」，也有人質疑「包200元是什麼意思？」、「是你太小氣吧或親戚太多吧，我晚輩也就2個，一人600元，我是覺得還好」。

還有不少人質疑，包紅包已成為過年親戚間的戰爭，留言「紅包本來是討吉祥美意，只有窮人才在那邊劣根性比來比去，算計說誰誰誰幾個小孩我要包多少才回本，看不懂在幹嘛」、「就窮人思維阿，小朋友最慘，每次都是媽媽存起來，長大也沒還小孩」。

春節 紅包 年終獎金

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