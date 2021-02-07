紅包多少錢才過關？行情表帶你一次看 還有三大地雷必注意

一到過年，許多社會新鮮人開始準備包紅包送人，不過針對不同的對象要包多少錢，實在難以衡量。對此，粉專「蝦皮購物」貼出「紅包行情表」提供大家參考，也提醒民眾有「三大點」需多加注意喔！

根據蝦皮購物的「2021過年紅包行情表」指出，包給父母、公婆的紅包要最大包，金額約落在「6千、6千6或1萬元以上」；其次則是祖父母，約落在「3千6、6千或6千6百元以上」。

包給自己的小孩可參考「1千2、1千6、2千元」；親友、好友的小孩則可落在「6百、1千、1千2」；而關係比較遠一點的鄰居、同事小孩則能參考「2百、6百」金額。

蝦皮購物也提醒民眾三點注意事項，包括「紅包金額不可單數、不要使用過期的紅包袋、長輩紅包金額需逐年增加」。蝦皮的小編也指出，自己要額外新增一個注意事項，就是「過年包給老婆的務必要最大包」。小編續指，當然以上金額都只是參考，大家還是需衡量自己可以負擔的能力，「不管包多少，心意最重要啦！」