過年不想自己煮！5大「新時代團圓餐」一樣能有餐廳般的高級享受

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編輯／施佩儀

2021農曆新年即將到來，回想去年至今，COVID-19新冠肺炎入侵我們的生活，迫使我們提高警覺，共同拉起防疫警報，相對的也多了時間思考快樂人生的意義！適逢疫情升溫階段，在這樣緊繃的日常中，能和家人朋友團聚一堂，不僅是加倍的幸福，也是至高的幸運。

「抗病毒防疫，人人有責」的現在，顛覆過去訂高級餐廳、家人忙進忙出準備大菜的日子，許多人寧可選擇在家吃，光看近一個月，在家吃團圓飯的網路討論就累積超過1千7百多筆了！那麼，因應疫情時代，今年的春節團圓餐該怎麼辦呢？

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析區間:2020/12/31~2021/01/27)

為了準備一整桌年菜，從採買到烹飪，可說是媽媽們過年最辛苦的一戰，雖然年節部分餐廳有營業，但畢竟用餐時間有限，興致難免被打斷，不如簡單溫馨地在家度過相聚時分，同時讓奶奶、媽媽、嬸嬸們好好休息，不用再汗涔涔忙整天！《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出5款不用出門也可以大大享受的聚餐美食，形同新時代的「團圓餐」，不但免去家中長輩費時準備的辛苦，還能有更好的美味享受，一起來看看有多少網友討論這些團圓美食好選擇～

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/網路聲量(分析區間:2020/01/27~2021/01/25)

NO.1 火鍋｜網路聲量11746筆

台灣人愛吃鍋可說是出了名，冬天吃、夏天也吃，熱騰騰、香噴噴的湯鍋端上桌，看了就先讓人暖心一大半，避開人潮高峰，提早買好、網購家人愛吃的食材超方便，沒有油煙、不用匆忙準備10多道菜餚，想吃什麼料煮什麼、想喝什麼湯底自己調，美味又窩心，一口暖暖的熱湯加上一起暖暖的溫馨感，成了網友新時代團圓餐的好選擇。

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NO.2 比薩｜網路聲量4216筆

要說團圓團圓，套一句網紅名言「我們凡事求一個圓」，如此應景、如此切合的團圓餐當然非比薩莫屬啦！掀開紙盒，濃郁的起司、滿滿的配料，看起來超級澎湃又喜氣，過年美食馬拉松怎麼能少了它呢～

想要大啖海鮮，比薩也能滿足你的口腹之慾，必勝客Pizza Hut在2021農曆春節推出限定的「3珍海味團圓比薩」，下重本以酥脆鮮嫩的干貝為主角，搭配新鮮香烤Ｑ彈鮮魷、蟳味柳，加上長時間熬煮的金沙海鮮醬、頂級明太子美乃滋雙重醬汁，豐富用料誠意滿滿，還可搭配套餐，大人小孩都愛吃，一次搞定全家人的胃～過年就用比薩團你的圓最棒～

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NO.3 烤肉｜網路聲量3997筆

農曆春節團圓日，不妨就來一場烤肉趴吧！和火鍋有異曲同工之妙，在超市採買喜歡的食材，在家升起暖暖的火光，甚至是電子烤盤擺出來，肉片滋滋作響、蔬菜油綠動人，看了就讓人食指大動，雖然不少網友笑說升火先費了一半力氣，但一家人在家防疫、合力準備團圓餐，也是一種幸福。

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NO.4 炸雞｜網路聲量1378筆

過年吃雞有吉利的意思，不同於以往喝雞湯、吃全雞等，新式團圓餐就要來點不一樣der～近來韓式炸雞紅遍全台，起家雞、bb.q CHICKEN或是NeNe chicken通通有，咬下一口酥脆雞皮、肉汁滿溢，不僅原味，還有甜醬、蔥絲、起司多種口味，通通不可或缺，再喝一口肥宅快樂水，難得的大吃大喝，過年不就是要這樣嘛！

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NO.5 壽司｜網路聲量1191筆

前有大圓比薩、後有小圓壽司，過年不吃大魚大肉油膩菜系的朋友們，可以考慮清淡系的壽司，沒有油煙、沒有大菜需要備料，簡單的海苔、米飯和黃瓜、蘿蔔配料，一家人一起動手做、一起圍爐吃，或是點菜爭鮮、壽司郎，甚至難得放縱～吃爆高級壽司，鮑魚、烏魚子超享受，新式團圓餐也能吃的開心又高級！

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