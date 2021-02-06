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超實用！過年「15款傳統零食熱量」排行 網驚：這個竟然最低

聯合新聞網 / 綜合報導
快農曆過年了，不少家庭已經開始採買「過年零食」。聯合報資料照片
快農曆過年了，不少家庭已經開始採買「過年零食」。聯合報資料照片

農曆新年快到了，家家戶戶除了大掃除之外，也會開始採買年貨，其中應景的零食是不能缺少的一項。營養師高敏敏特別替大家整理了「15款傳統零食熱量排行榜」，其中熱量最高第一名是花生糖，每100公克就高達562大卡，要小心熱量炸裂，也要提防糖分攝取過多，須控制份量別吃太多。

高敏敏在臉書列出了傳統零食熱量排行，皆由100公克計算，其中熱量最高前三名分別是「花生糖 562卡」、「牛肉乾525卡」以及「花生貢糖 511卡」、最低的則為「紅豆年糕225卡」。

營養師高敏敏整理了15項傳統零食排行榜，讓大家過年可以參考。 圖／高敏敏營養師
營養師高敏敏整理了15項傳統零食排行榜，讓大家過年可以參考。 圖／高敏敏營養師

特別要注意的是，一顆發糕大概有200公克，因此熱量要乘以2倍，等於400多大卡，當天要少吃一碗飯，其他像是鱈魚絲、 豬肉絲、魷魚絲100公克大約是一碗的份量，隱藏的鈉含量很可怕，加工乾貨過程中會加入大量的糖、鹽、油調味，僅100公克就可能比一天能吃的鹽分還高，是高血壓的隱形殺手。

最後高敏敏也建議，傳統的年糕建議用蒸的取代油炸，熱量才不會翻倍，除了要小心熱量炸裂外，也要提防糖分攝取過多，控制分量，真的別吃太多。

文章一曝光後馬上吸引網友留言「年節很難不肥啊」、「喔不~~~~~我最愛的沙其瑪」、「沒想到年糕竟然是卡路里最低的」、「這篇實用」，也有人認為「還好我不愛吃」、「我家沒有這些東西」。

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