去彩券行前先看！過年刮刮樂5星座手氣好 鈔票直接落入口袋

2021年的農曆過年就快到了，免不了來點娛樂，到彩券行買個刮刮樂試試手氣。這次就來看看，今年的過年期間，有哪幾個星座偏財運特別好，能夠不用花費太多精神與力氣，就能得到財神的眷顧，白花花的鈔票就落入口袋。

第五名：射手座

當來到過年的尾聲，在2月中旬到3月底前，射手座的偏財運才出現，雖然比較慢，但還是可以有好消息的，而且可以到滿滿的偏財運喔！俗話說來得早不如來得巧，射手們可以利用過年領到的紅包，拿去買買彩券或刮刮樂，將好運轉換成財運，有很高的機會可以中得不錯的獎項。

第四名：巨蟹座

這次過年期間，巨蟹很有機會得到別人給的財富，有慷慨的貴人相助。上司、主管、長輩、親人都有可能給你紅包或禮金之類的，若是去彩券行買大樂透，可以試著讓老闆推薦，讓你來選，或是撿別人買剩的刮刮樂，中獎機會反而更高，這類的意外之財，就當是過年的小確幸。

第三名：天蠍座

過年期間不長，刮刮樂好運能站上第三名，也是相當有看頭的。這段期間的天蠍們，心態上會比較想要在投機性的中獎這方面來努力，本身也會花很多時間精力在研究如何賺取財富。而”辛苦”是值得的，過年期間中獎機率很高，特別是經過自己研究出來的數字，會更有機會喔！

第二名：魔羯座

魔羯座其實過年前後的財運都很不錯，正偏財運都很強勢。工作上多些努力，就會得到很好的回報。偏財方面，就不止過年期間了，在2月這整個月其實都相當好，可以努力的去試手氣，應該都有相當好的”回報”，還有可能中大獎，成為暴發戶，真的是相當好的財運。

第一名：天秤座

真的要恭喜天秤座了！過年期間的偏財運特別旺，只要是能夠試手氣的，就儘管去嘗試，刮刮樂、彩券、大樂透、摸彩活動等等，中獎機率特別高！也有可能收到別人給的紅包、禮券、禮盒，到時候也別客氣，就收下，這是你們過年才有的幸福。