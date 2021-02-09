快訊

部桃危機解除 北北桃醫院明起恢復正常探病機制

直播／本土病例+1！案863部桃護理師一家7口全染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去彩券行前先看！過年刮刮樂5星座手氣好 鈔票直接落入口袋

聯合新聞網 / 安妞‧星座
聯合報系資料照／記者卜敏正攝影
聯合報系資料照／記者卜敏正攝影

2021年的農曆過年就快到了，免不了來點娛樂，到彩券行買個刮刮樂試試手氣。這次就來看看，今年的過年期間，有哪幾個星座偏財運特別好，能夠不用花費太多精神與力氣，就能得到財神的眷顧，白花花的鈔票就落入口袋。

第五名：射手座

當來到過年的尾聲，在2月中旬到3月底前，射手座的偏財運才出現，雖然比較慢，但還是可以有好消息的，而且可以到滿滿的偏財運喔！俗話說來得早不如來得巧，射手們可以利用過年領到的紅包，拿去買買彩券或刮刮樂，將好運轉換成財運，有很高的機會可以中得不錯的獎項。

第四名：巨蟹座

這次過年期間，巨蟹很有機會得到別人給的財富，有慷慨的貴人相助。上司、主管、長輩、親人都有可能給你紅包或禮金之類的，若是去彩券行買大樂透，可以試著讓老闆推薦，讓你來選，或是撿別人買剩的刮刮樂，中獎機會反而更高，這類的意外之財，就當是過年的小確幸。

第三名：天蠍座

過年期間不長，刮刮樂好運能站上第三名，也是相當有看頭的。這段期間的天蠍們，心態上會比較想要在投機性的中獎這方面來努力，本身也會花很多時間精力在研究如何賺取財富。而”辛苦”是值得的，過年期間中獎機率很高，特別是經過自己研究出來的數字，會更有機會喔！

第二名：魔羯座

魔羯座其實過年前後的財運都很不錯，正偏財運都很強勢。工作上多些努力，就會得到很好的回報。偏財方面，就不止過年期間了，在2月這整個月其實都相當好，可以努力的去試手氣，應該都有相當好的”回報”，還有可能中大獎，成為暴發戶，真的是相當好的財運。

第一名：天秤座

真的要恭喜天秤座了！過年期間的偏財運特別旺，只要是能夠試手氣的，就儘管去嘗試，刮刮樂、彩券、大樂透、摸彩活動等等，中獎機率特別高！也有可能收到別人給的紅包、禮券、禮盒，到時候也別客氣，就收下，這是你們過年才有的幸福。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

春節 刮刮樂

延伸閱讀

2021年十二生肖流年運勢：牛氣勢強 羊轉運年

2021星座好運榜出爐！看看你是第幾名？

小孟塔羅：農曆年前能趕走哪種厄運，才能迎接新年？

12生肖哪裡沒打掃乾淨，小心衰一整年？

相關新聞

去彩券行前先看！過年刮刮樂5星座手氣好 鈔票直接落入口袋

2021年的農曆過年就快到了，免不了來點娛樂，到彩券行買個刮刮樂試試手氣。這次就來看看，今年的過年期間，有哪幾個星座偏財運特別好，能夠不用花費太多精神與力氣，就能得到財神的眷顧，白花花的鈔票就落入口袋。

過年這樣拜天公就對了！拜天公時間、口訣、供品通通告訴你

過年即將到來，是否開始煩惱怎麼拜拜呢？年前除了要先了解整個「過年習俗」外，過年拜拜一大重點「拜天公」一事自然不能忽視！究竟拜天公時間、日期是什麼時候，拜天公口訣怎麼說、供品怎麼擺放，都在本篇文章一次告訴你！

過年大掃除秘訣不藏私分享！什麼順序打掃最快你知嗎？

準備好過年大掃除了沒？年前打掃是一個傳統習俗之一，象徵掃除晦氣、除舊布新，展現新氣象迎接新年。但家中東西怎麼多，按什麼順序打掃最快呢？不妨參考這篇的大掃除秘訣，讓過年打掃再也不可怕！

過年必看！貼春聯7大禁忌貼錯恐招壞運 最好除夕中午12點前貼

過年就快到了，許多民眾都會在家門口貼上春聯添喜慶。不過，春聯的貼法是門大學問，民俗專家指出七大禁忌，像是在大門口倒貼春聯，或貼到不對的字，恐怕會招來壞運氣...

居家開運色彩大揭密！五行助你開運迎祥年

農曆過年是一年中的大日子，家家戶戶在過年前大掃除，準備迎接新年的喜氣，期望新的一年順風順水。那麼你在配色方面該注意什麼呢？科技紫微網結合五行與12生肖，分析每個生肖對應的五行開運色彩，讓你輕鬆選配色，把居家環境打造成專屬改運基地！

想中獎看這裡！過年玩刮刮樂 達人分析哪幾款中獎率高

過年買彩券、刮刮樂已經成為全民運動，許多人都想趁著春節時，拿著年終獎金或紅包去試試手氣，但刮刮樂到底好不好中獎？財經專家《股海筋肉人》就在粉絲專頁貼出自己的分析整理，提供給想小試身手的人做為參考，並提醒大家要量力而為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。