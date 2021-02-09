過年即將到來，是否開始煩惱怎麼拜拜呢？年前除了要先了解整個「過年習俗」外，過年拜拜一大重點「拜天公」一事自然不能忽視！究竟拜天公時間、日期是什麼時候，拜天公口訣怎麼說、供品怎麼擺放，都在本篇文章一次告訴你！

一、為什麼要拜天公？

在民間信仰中，天公又稱玉皇大帝、老天爺、天公伯、上帝，被視為是神界皇帝、天庭之元首、萬神之王，代表至高無上的「天」。自古以來，每逢年前家家戶戶會展開祭拜，感謝過去一年的保佑，同時祈求來年運勢順遂。更因過年期間適逢天公生日，所以會有不只一次的拜天公的活動。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

二、拜天公時間

首先，過年期間的拜天公日期分別有除夕、正月初一與初九，隨著各地、各家庭祭天的時間不同而有所不同。

1. 除夕

在一年最後一天（農曆12月30日）感謝神明一年來的平安照顧，有些家庭會在小年夜這天的23時（子時，晚上23時至翌日凌晨1時）祭拜，等同於在除夕第一個時間點拜（因為子時是一天的開始），亦有「搶頭香」之說，感謝上天一年來的庇佑，又為「辭歲」。

2. 大年初一

除了除夕外，大年初一也會拜天公。不少家庭會於除夕23時祭拜，意為在正月初一的子時，向上天慶賀新年的意思，又為「賀正」。

3. 初九（天公生日）

明代王逵《蠡海集》記載：「神明降誕，以義起者也。玉帝生於正月初九日者，陽數始於一，而極於九，原始要終也。」意為「一」是陽數之首、九是陽數之極，故認為正月初九為玉皇上帝誕，民間會於這天慶祝。

(圖片來源：MamiBuy媽咪拜)

三、如何拜天公、供品怎麼準備

拜天公準備什麼？隨著祭拜目的不同，拜天公供品準備也有所差異，甚至還要使用專門的天公金！以下分別針對除夕、正月初一與正月初九，來看拜天公的物品有哪些：

1. 除夕

時辰：小年夜子時（晚上23時-凌晨1時）開始

供品：天公金、鮮花一對、蠟燭一對、水果兩盤、春花一對、茶一杯、五牲、乾貨六小碗（金針、冬粉、黑木耳各2碗）、糖果六小碗（糖果、冬瓜糖、開心果、花生糖等）、年糕、發糕等

2. 正月初一

時辰：除夕子時（晚上23時-凌晨1時）開始至初一午時（上午11時-下午1時）之間

供品：天公金、三牲四果（雞豬魚與四季水果，如鳳梨、蘋果、香蕉等）、年糕、蘿蔔糕、糖果、生米、酒等

3. 正月初九

時辰：正月初八晚上23時至正月初九（農曆1月9日）清晨6時

供品：天公金、五果、甜料、紅龜粿等

拜法：手持香站在屋內，將供桌與供品朝外擺設，人由內向外祭拜，拜完將3炷香插在米杯上，其餘香分別插在各供品上。待香燃至1/3左右長度時，才可開始燒金紙。

四、拜天公口訣

很多人會問拜天公怎麼說才好，不妨參考以下口訣：

「天公祖在上，弟子（信女）OOO，住址OOO，喜逢玉皇大天尊聖誕萬壽，接受弟子（信女）OOO一家虔誠祝壽與簡單供品禮敬，請玉皇大天尊笑納。並祈求保佑（信女）OOO一家四季平安順利、消災增福。」

五、拜天公禁忌

1. 有分「頂桌」和「下桌」的正式祭祀，「頂桌」要為素食或水果，「下桌」牲禮所獻的全雞必需是閹過的公雞，以示對天公的尊敬

2. 祭拜時間不可晚於拜地基主與祖先

3. 燒給天公的金紙與其他神明不同，需用「天公金」

4. 祭祀當日禁止屠宰

5. 不可口出穢言，以免褻瀆尊貴天公

六、2021拜天公日期

1. 除夕：2月11日（星期四），可於小年夜2月10日23時開始，農曆為12月30日

2. 正月初一：2月12日（星期五），可於除夕2月11日23時開始，農曆為1月1日

3. 正月初九：2月20日（星期六），可於正月初八2月19日23時開始，農曆為1月9日

本文擷取自「過年這樣拜天公就對了！拜天公時間、口訣、供品通通告訴你」，由《媽咪拜》授權轉載