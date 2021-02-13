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開獎日當天買最旺？中獎彩券買入時辰曝光 八生肖這時段買機率高

聯合新聞網 / 綜合報導
彩券何時買？根據台彩統計資料，似乎有機率上的學問。報系資料照
彩券何時買？根據台彩統計資料，似乎有機率上的學問。報系資料照

猶如股票，彩券何時「進場」似乎也影響中獎機率。你知道什麼時間購買彩券，中獎機率可能最高嗎？依照購買者的生肖又有不同的「黃金時段」？看完這篇，再選個好時機「進場」吧。

中獎彩券挑時辰(1) 時間愈倒數計時愈容易中

根據台彩透露，統計2020年33位對中大樂透春節加開的大紅包獎項幸運兒，發現近八成的中獎者，都是開獎當天才買，並且時間越是接近晚上8點開獎的「黃金時段」，中獎機率也可能大幅提高。「下午4點至晚間8點」購買彩券中獎者占45％，上午10點至下午2點購買則是占27％。

中獎彩券最佳時辰(2) 這八生肖傍晚5點到7點買 最易中頭獎

台灣彩券公司統計民國103年到105年各式玩法共95筆的頭獎中獎人資料，歸納出特定生肖最容易中獎的投注時間。其中誕生最多頭獎中獎人的時間是傍晚5點到7點的酉時，接著才是下午3點到5點的申時、晚上7點至9點的戌時，及上午11點至下午1點的午時。

以生肖來看，鼠、牛、兔、蛇、馬、猴、雞、豬8個生肖，在酉時買容易中頭獎。屬虎的人不管何時買都容易中頭獎，屬龍的人巳時（上午9~11時）購買最容易中頭獎，屬狗的人於亥時（晚上9~11時）購買彩券也容易中頭獎，屬豬的中獎人有一半的頭獎彩券是在申時購買。

春節

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