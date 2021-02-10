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心測：選春聯，測你新的一年能否心想事成？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網】

　

農曆年是華人社會的大日子，為了除舊佈新，貼上新的春聯，祈求新的一年能順利轉運。特別是去年全世界都被疫情影響得七葷八素，想必大家都希望能轉運翻身吧！那麼，你會如何挑選今年的春聯呢？科技紫微網將藉由你選擇的春聯，測你這一年能否心想事成？

　

請選擇你最想貼在家裡的春聯：

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結果分析：

　

1、招財進寶

心想事成指數：60%

你選的是「招財進寶」，或許是前一年在金錢上跌過一跤，今年你的求財慾望格外強烈，唯有賺更多的錢方能讓你感到安心。這股動力雖然能讓你獲得不少商機，但是比起進財，守財才是真正的絕招。所以今年不管野心有多大，也務必見好就收，至少不虧損，還能一點一滴累積你的身價。

　

2、五福臨門

心想事成指數：70%

從你選擇的「五福臨門」來看，你希望有福氣伴隨，或許是因為疫情肆虐，讓你重新思考健康與平安的重要。而今年你的健康運還不錯，不妨重拾那些擱置許久的健身方法、養生秘訣，保持運動，杜絕壞習慣，給你身心愉悅的一年。健康是人生最大的財富，新的一年，馬上開始行動吧！

　

3、鴻圖大展

心想事成指數：40%

你選的是「鴻圖大展」，表示你想要追求的是事業成功。你想要躍上更大的舞台，甚至擔當重任，但是這個時間點，各行各業普遍不景氣，想在職場上出頭天，空有夢想還不夠，你要穩住腳步，把重心放在經營人脈上，改變自己，察納雅言，讓自己成為一個可信賴、受歡迎的人，貴人自然會來幫你，讓你收穫更多。

　

4、牛轉乾坤

心想事成指數：50%

從你選擇的「牛轉乾坤」來看，你對新的一年寄予厚望，希望可以順利轉運，雖然時運未必能如你所願。不過感情運倒是能為你帶來希望唷！大家對牛的印象就是勤勞踏實、不斷耕耘，反映出你的感情路平穩發展，單身者有望朋友變情人，有對象者迎來開花結果，一旦錯過不知道要再等多久，好好把握吧！

　

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