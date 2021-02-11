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除夕圍爐顧好「這些事」來年人團圓、福滿園！

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網】

　

一年到頭人們最期待的一頓飯，那一定是除夕圍爐的年夜飯了。一家人圍坐在一起開開心心、熱熱鬧鬧地享用。雖然現代人為了方便，在飯店圍爐的不在少數，很多習俗都免去了，但還是有些事情該謹記，就讓科技紫微網來提點一番。

　

一、年夜飯是過年的重頭戲，擺上桌的菜餚需有吉祥含義。例如：長年菜（長命百歲）、韭菜（長長久久）、菜頭（好采頭）、魚（年年有餘）、年糕（步步高升）、水餃（元寶）等等。

　

二、在吃年夜飯時，每個人皆宜添飯，代表「添福添壽」。並且年夜飯要多煮，以便有剩有留（在飯店吃就打包一些飯帶回家），代表「年年有餘」。此舉又可避免在年初一打開飯鍋時，出現「空空如也」的不吉利情況。

　

三、年夜飯一定要和和氣氣、開開心心，喝酒適可而止，應應景就好，別喝太醉。怕醉酒鬧事，弄得一家人都不開心，來年家運也會不吉。

　

四、年夜飯後長輩會發紅包給晚輩，而放於枕頭下的紅包稱為「壓歲錢」。注意「壓歲錢」的數目應該為雙數，放在枕頭下，代表來年可有充足的金錢使用，以及祛病消災。

　

五、相傳古代有年獸會出來作怪，嚇得人們整晚不敢睡，不過守歲的習俗倒是流傳至今。年夜飯後，家人們齊聚一堂守歲，送舊迎新，也有為長輩祈福延壽之意喔！

　

準備好享用一頓闔家團圓的溫馨年夜飯嗎？科技紫微網在此祝福您恭喜發財、年年有餘，新的一年也要常來科技紫微網喔！

　

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