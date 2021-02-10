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玩刮刮樂必看！2021年偏財運速報 哪些生肖最容易中獎

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網】

　

送走多災多難的鼠年，迎來了嶄新的牛年。然而，大環境依舊在疫情影響下，景氣不振，人人都希望自己能不只有正財運，還希望有偏財降臨，多少貼補一點。那麼，這一年你有偏財旺運嗎？能不能中大獎呢？又如何才能中大獎？科技紫微網就來揭曉，2021年哪些生肖最有機會中獎、得偏財！

　

生肖鼠

直覺靈敏，頻頻中獎

2021年對生肖鼠來說就是一個被偏財神寵愛的年份喔！尤其在樂透、刮刮樂上中大獎的機率非常高。選號靈感多來自一些有紀念意義的數字，比如親友的生日、家人的車牌號碼、重要的節日、鄰居的門牌號碼等等。除了憑藉靈感選號易中獎外，就算偶爾交由電腦選號，中獎機會也不小唷！這等好偏財可不是人人都有的，一定得好好把握！

　

生肖羊

幸運降臨，貴人助力

說到偏財運，2021年對肖羊者是「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」的一年，越是不寄希望於中獎，越容易中大獎。特別是商場的抽獎活動、或是宣導活動的有獎問答等，隨便一抽、或懷著玩一玩的心態，都能中獎。要說得獎的靈感所在，應該就是你的無慾無求吧。另外也能沾朋友的光彩，易因朋友一句無心的話而有所得；合夥買樂透也易中獎。

　

生肖虎

天官賜福，偏財旺盛

財神降臨，虎虎生威。2021年是你的幸運年，中獎率真正讓人羨慕嫉妒恨。實力加上行動力，是你中獎的最大優勢。有機會在參加比賽、知識競賽、才藝比拼等等活動中勝出，從而獲得高額獎金。在外地玩樂、旅遊、或是出差時不經意看到的投注站，易讓你得到靈感，進去買幾張彩券試試手氣，也容易為給你帶來意外驚喜。

　

生肖狗

靈感閃現，偏財得意

小狗的鼻子最靈敏，生肖屬狗的你也易在2021年有靈感閃現，突如其來的第六感會讓你大撈偏財。特別是心情飛揚、或是做自己感興趣的事情時，易有靈感湧現，可及時把握機運，買樂透碰碰運氣，中獎機率很高。此外也有機會從女性朋友身上獲得靈感，比如對方的身高、體重、三圍等等。還有，你晚上的靈感比白天的靈感更易中獎唷！

　

偏財不是人人有，也不是時時有，好運降臨需把握，白白錯過就太可惜了！

　

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